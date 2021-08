Im Zusammenhang mit dem Schwesternhaus in Maikammer ist mehrfach auf die Stiftung des früheren Bürgermeisters Sebastian Frantz (1819 bis 1909) hingewiesen worden. Was die Stiftung für die Gemeinde bedeutet, und wie sie später ergänzt wurde.

Kein anderer Bürgermeister von Maikammer amtierte so lange wie Sebastian Frantz. Stolze 44 Jahre – von 1860 bis 1904 – führte er die Geschicke seiner Heimatgemeinde, bedachte die Ortsgemeinde posthum mit einem Vermächtnis und zu Lebzeiten die Kirchengemeinde mit einer Stiftung. Im Jahr 1906 gingen das Frantzsche Wohnhaus plus großer Garten und Wingertsgarten an die Ortsgemeinde Maikammer. Nicht geschenkt, aber zum Vorzugspreis von 12.000 Mark. Nach Abriss von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden und unter Einbeziehung des gesamten Areals entstand der Frantzplatz. Neben Bäumen und Bänken konnte die Gemeinde wenige Jahre später, 1912, die Schienen der neuen Oberlandbahn über den Frantzplatz leiten.

Nicht minder verdient um Gemeinde und Pfarrei machte sich Prälat Franz Eichenlaub, von 1923 bis 1949 katholischer Seelsorger in Maikammer. Der gebürtige Herxheimer schenkte der Jugend einen Sportplatz (heute Prälat Eichenlaub-Straße) und kaufte im Jahr 1930 zwei aneinander grenzende Gebäude der aufgelassenen Emaillierfabrik Ullrich. Beide Anwesen verband er und stiftete am Ort ein Altersheim.

Keine Zeitgenossen

Sebastian Frantz und Prälat Franz Eichenlaub waren zwar keine Zeitgenossen, der legendäre Ortschef war bereits zwanzig Jahre tot, als der kirchliche Wohltäter seine Pfarrstelle antrat. Doch die Stiftungen der beiden ergänzten sich viele Jahre lang. Doch der Reihe nach.

Frantz stiftete zum Zwecke einer Niederlassung von Niederbronner Schwestern zusammen mit seiner Schwester ein Haus in der Hartmannstraße 45, das 1890 eingeweiht wurde. 1933 wurde das von Prälat Eichenlaub gestiftete Altenheim, das Elisabethenheim, eingeweiht – ganz in der Nähe des Schwesternhauses, nämlich an der Ecke Hartmannstraße/Schlossstraße. Bis zu seiner Auflassung im Jahr 1982 wurde das Altenheim von den Niederbronner Schwestern betrieben. Neben Krankenpflege, Kindergarten und Handarbeitsschule kümmerten sich die Schwestern also auch um die Altenpflege. Unvergessen: Schwester Guntrada, die langjährig agile und humorvolle Heimleiterin.

Urgroßnichte des ungarischen Nationalhelden

Die Zimmer, die in den früheren Werkswohnungen entstanden, waren unterschiedlich groß. Das schönste und größte bewohnte Anna Kossuth, Tochter des bekannten Emaillemalers Karl Johann Kossuth und Urgroßnichte des berühmten ungarischen Nationalhelden. Dessen Andenken pflegte die alte Dame mit einem beeindruckenden Gemälde. Sie verstarb 1972.

Nach der Auflassung des Altenheims – die wenigen letzten Bewohner zogen um ins neu gebaute Bürgerspital in Deidesheim – wurde das Haus zum Seniorenwohnhaus umgebaut. Für das Schwesternhaus gibt es Pläne für den Bau barrierefreier Wohnungen, über deren Umsetzung jedoch noch nicht entschieden ist.