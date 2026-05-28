Zwei Pfälzer Dörfer fühlen sich bei ihren Kita-Projekten vom Land ungerecht behandelt. Anders als andere Gemeinden bekommen sie keine Extra-Förderung – weil sie neu bauen.

Timo Reuther (CDU) kann die Förderlogik des Landes nicht nachvollziehen. Da baut seine Gemeinde Hochstadt eine neue Kita, die Platz für bis zu 150 Kinder bieten soll, und stemmt dabei selbst fast fünf Millionen Euro, um die Landesvorgaben erfüllen zu können. Vom Gesetzgeber aber gibt es nur eine niedrige sechsstellige Summe, obwohl der Fördertopf für diese Vorhaben ausnahmsweise noch mal gefüllt worden war, um die Kommunen stärker zu entlasten. Doch Hochstadt ging bei der Ausschüttung leer aus. Sie ist eine der Kommunen, die gerichtlich dagegen vorgehen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Wieso? Um das zu verstehen, muss an dieser Stelle etwas ausgeholt werden.

Ausgangspunkt ist das Kita-Gesetz, das das Land letztmalig im Sommer 2021 angepasst hat. Seither werden Eltern eine durchgehende siebenstündige Betreuung und die Verpflegung ihrer Kinder garantiert. Damit das gelingt, mussten und müssen Kommunen teilweise noch in ihren Kindertagesstätten Platz schaffen. Im Landkreis Südliche Weinstraße beispielsweise musste in mehr als der Hälfte aller rund 70 Einrichtungen Hand angelegt werden, um am Ende ausreichend Räume bereithalten zu können, in denen die Kinder die Mahlzeiten einnehmen und ruhen können.

Kreis bezuschusst immer Kita-Bauprojekte

Manche Dörfer in der Region haben ihre Kita gänzlich neu errichtet oder sind wie in Hochstadt oder im nicht weit entfernten Insheim noch dabei, durch die Neubauten die Landesvorgaben zu erfüllen. Das sind teure Angelegenheiten. In beiden Orten wird mit Kosten in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro gerechnet. Der Landkreis SÜW finanziert Kita-Bauprojekte immer mit, seit einiger Zeit übernimmt er gar 40 Prozent der jeweiligen Kosten, früher waren es noch weniger Zuschüsse. Zusammengerechnet mehr als fünf Millionen Euro stellt der Kreis für die beiden Projekte in Hochstadt und Insheim bereit.

Das Land hat dagegen eine andere Förderlogik. Es unterstützt vor allem Maßnahmen, die, „der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze oder der Verbesserung der Bedarfsdeckung“ dienen. Werden im Zuge eines Ersatzneubaus zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, werden die Kosten dafür anteilsmäßig übernommen. Hochstadt und Insheim durften sich deshalb über Zuschüsse in Höhe von jeweils 212.000 Euro freuen. So weit, so verständlich.

Um wie viel Geld es geht

Das Problem, das das Verwaltungsgericht in Neustadt nach dem Vorstoß von Hochstadt seit Ende 2025 beziehungsweise nach dem Nachziehen in Insheim seit diesem Jahr beschäftigt, entstand durch das Kita-Sonderbauprogramm des Landes. Das wurde vor zwei Jahren auf den Weg gebracht. Insgesamt 40 Millionen Euro wurden bereitgestellt, um den Ausbau von Kita-Plätzen im Land zu beschleunigen. Auch im Landkreis SÜW wurde davon profitiert. Fast zwei Millionen Euro erhielten die Verantwortlichen diverser Einrichtungen, etwa in Kirrweiler, Annweiler und Edesheim. Hochstadt, wo man auf zusätzliche Landesmittel in Höhe von rund 552.000 Euro hoffte, und Insheim, wo man gerne 476.000 Euro vom Land bekommen hätte, blieben unberücksichtigt.

Auch andere Dörfer gingen leer aus. Die nahmen die Absage mehr oder weniger geräuschlos hin, zum Beispiel Pleisweiler-Oberhofen. Wobei es gerade dort wegen des Kita-Ausbaus und der Zuschüsse von Land und Kreis Verwerfungen gab, die sogar zum Rücktritt des Ortschefs führten, der inzwischen jedoch wieder im Amt ist. In Hochstadt und Insheim dagegen gibt es Proteste. Denn die beiden Gemeinden blieben bei der Förderung nur deshalb unberücksichtigt, weil sie die Kitas an neuer Stelle bauen. In Insheim entsteht die katholische Einrichtung ganz in der Nähe, sogar auf demselben Grundstück. In Hochstadt wird sich die neue kommunale Kita auf der zum derzeitigen Standort benachbarten Fläche befinden. Behörden sprechen hier von Ersatzneubauten, die aus Sicht des Landes nicht förderfähig sind.

Land sieht sich im Recht

Denn, wie die Pressestelle des Landesjugendamtes informiert: Solche Vorhaben gehen erfahrungsgemäß mit einem größeren Investitionsvolumen und längeren Bauzeiten einher als Um- und Anbauten, „sodass sie dem Ziel eines schnellen, massenwirksamen Einsatzes der zusätzlichen Mittel nicht entsprechen“. Dabei habe man jene Investitionen im Blick gehabt, bei denen erweitert und umgebaut wurde. Auch Sanierungsmaßnahmen fanden Berücksichtigung. „Die geförderten Maßnahmen sollten der Verbesserung der bedarfsgerechten Betreuung (Verpflegungs- und Ruhemöglichkeiten inklusive der Nassräume) und/oder der Verbesserung der Barriere- und Bewegungsfreiheit dienen“, heißt es.

In Hochstadt und Insheim, wo die Kita-Neubauten wohl kommendes Jahr eingeweiht werden, wird die Sache anders interpretiert. Auch deshalb, weil sie schon seit längerer Zeit mehr Kinder betreuen, als sie in den Einrichtungen eigentlich Platz haben. So wird in Insheim ein Teil der Kinder provisorisch im Pfarrhaus betreut, in Hochstadt wurden vor einigen Jahren schon Container angeschafft, um mehr Kapazitäten zu haben. Nahm man anfangs an, die Containernutzung wäre nur von vorübergehender Dauer, wurde den Verantwortlichen später bewusst, dass sie eine langfristige Lösung brauchen, um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können.

Insheim Ortsbürgermeisterin Tanja Treiling hofft, dass ihre Gemeinde mit der Klage erfolgreich ist. Gerade ihre Gemeinde habe auch mit dem Bau einer neuen Grundschule größere Investitionen vor sich. Daher könne man jede Form der finanziellen Unterstützung gut gebrauchen. Treiling und ihr Amtskollege Reuther werden sich aber gedulden müssen. Wann eine Entscheidung fällt, ist unklar. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts mitteilt, seien die Verhandlungen hier noch nicht terminiert.