Dem Antrag der Wählergruppe Gienandt, zwei Parkplätze auf dem Parkplatz nördlich des Friedhofes durch entsprechende Markierungen für Besucher frei zu halten, hat der Ortsgemeinderat Venningen zugestimmt.

Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit drei Parkplätze für Besucher des Dorfes, geschaffen, einen am Sportplatz, zwei an der Kirrweilerer Straße, die von Gästen als Start und Ziel für Wandertouren und zur Einkehr bei der örtlichen Gastronomie genutzt wurden. Dies hat zur Folge, das im Bereich der Kirrweilerer Straße oft alle Parkplätze belegt sind, sodass Friedhofsbesuchern keine Parkmöglichkeit bleibt, was gerade für im Gehen eingeschränkte Mitbürger ein Problem darstellt. Diesem soll nun mit der Markierung entgegengetreten werden.

Die Überquerung des Radweges Venningen/Kirrweiler, der ab dem Parkplatz Friedhof als Landwirtschafts- und Fahrradweg nach Kirrweiler verläuft und vom Kreisel aus (Hauptstraße-K6) als Rad- und Fußweg gekennzeichnet ist, wird von Fußgängern und Radfahrern gleichberechtigt benutzt. Da der Radweg aus Richtung Kirrweiler kommend am Friedhof mit einen Versatz nach Westen verläuft, werden Friedhofsbesucher von Fahrradfahrern oft erst spät wahrgenommen, wodurch es zu einer Unfallgefahr für die Fußgänger kommt, die den Friedhof verlassen.

Deshalb stellte die Wählergruppe Gienandt den Antrag für Fahrradfahrer und Fußgänger im Bereich des Zugangs zum Friedhof eine annehmbare Lösung mit Verkehrszeichen oder Markierung auf dem Weg zu finden. Die Gemeinde wird nun zuerst das Gespräch mit der Ordnungsbehörde suchen, um zu eruieren wie Abhilfe geschaffen werden kann.