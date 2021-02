Mit dem Beginn der Ausbauarbeiten der Schelmengasse werden zum 1. März in Abstimmung mit der Ortsgemeinde Klingenmünster, der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sowie dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zwei neue Bushaltestellen in Klingenmünster eingerichtet. Betroffen sind die Linien 531 und 540.

Laut Mitteilung des VRN findet in der Nähe zum Einmündungsbereich Weinstraße/Alte Straße die neue Haltestelle „Klingenmünster Alte Straße“ eingerichtet. Seitens der Ortsgemeinde wird abhängig von der Nutzung eine dauerhafte Installation dieser Haltestelle geprüft.

Für die Schulbus-Linie 540 – von Bad Bergzabern über Klingenmünster und Heuchelheim nach Landau – wird gleichzeitig in der Straße Im Stift in unmittelbarer Nähe zum Einmündungsbereich Weinstraße/Im Stift dauerhaft zugunsten der Verkehrssicherheit im Schülerverkehr der Linie 540 eingerichtet. Die Fahrten 540-207 und 540-209 (7.27 Uhr beziehungsweise 7.32 Uhr in Richtung Bad Bergzabern) und 540-206 (7.07 Uhr in Richtung Landau) halten zukünftig nicht mehr an der Haltestelle Rathaus, bedienen dafür mit laut VRN mit unveränderten Abfahrtszeiten die Haltestelle Im Stift.

Die Abfahrtszeiten gibt es auch unter www.queichtal-nahverkehr.de, in der myVRN-App oder als Aushangfahrplan an den Haltestellen.