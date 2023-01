Luise I. und Marcel I. sind Fasnachter mit Leib und Seele. Die Amtszeit als Prinzenpaar beim Karnevalsverein „Herxemer Wind“ ist für die beiden so etwas wie der vorläufige Höhepunkt ihrer langen Narrenlaufbahn. Die Vorfreude auf die erste Prunksitzung ist riesig.

Faschingsverrückter geht es nicht: Marcel Preßler und seine Ehefrau Luise sind gefühlt schon ihr ganzes Leben in närrischer Mission unterwegs. Er ist seit 2010 beim Karnevalsverein „Herxemer Wind“ aktiv. Sie kann ihn da noch übertrumpfen: Vor 27 Jahren begann für Luise Preßler die Reise als junge Gardetänzerin bei der Lustavia in Lustadt. Um die damals Sechsjährige war es gleich geschehen. Heute ist sie bei den Herxheimern Trainerin der Frauenschautanzgruppe „Twister“ . Auch Marcel Preßler ist bei seinem Verein zu einer festen Stütze geworden. „Ich war viele Jahre bei unserer Herrenballettgruppe ,Windboys’, mit der wir sehr erfolgreich waren, und habe auch elf Jahre lang Büttenreden gemacht“, erzählt er. 2016 hat Preßler es sogar ins Fernsehen geschafft, zu der bekannten badisch-pfälzischen Fastnachtssitzung in Frankenthal. Und zwar gleich zwei Mal in einer Sendung: Einmal mit den „Windboys“, und nochmal als Teil des Büttenduos „Duo Inflagranti“, als er mit einem Partner eine Bauchrednernummer aufführte.

Und es gibt noch einen schicksalhaften Moment, den der Fasching im Leben des Ehepaars ermöglicht hat. Natürlich haben die beiden sich auf einer Karnevalsveranstaltung kennengelernt. „Ich dachte erst, sie sei ein bisschen arrogant“, erinnert sich Marcel Preßler mit einem Augenzwinkern. Er hatte sie an der Bar erblickt und ihr und einer Freundin einen Schnaps spendiert, erzählt er. „Da kam nur ein kurzes ,Danke’ und das wars erstmal.“ Das sei aber gar nicht arrogant gemeint gewesen, sagt seine Frau. Bei der nächsten Begegnung funkte es bereits, 2019 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Jetzt wohnen die beiden gemeinsam in Herxheim, wo sie im vergangenem November zum Prinzenpaar erkoren wurden.

Langes Warten hat ein Ende

Was ungewöhnlich ist: Marcel Preßler war bereits 2011 Faschingsprinz. Zwei Amtszeiten gibt es für die Tollitäten in der Regel nicht. „Ich war mit meiner damaligen Prinzessin aber nicht zusammen. Meine Frau hat schon immer davon geträumt, Faschingsprinzessin zu werden, also sind wir zusammen mit dem Vorschlag auf den Verein zugegangen.“ Dann ging das große Warten los. Den Marcel I. und Luise I. hätten eigentlich vor Jahren schon ihr Amt angetreten, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre. „Wir haben gesagt, wenn, dann wollen wir es richtig machen“, erklärt die Prinzessin. Das hieß auch, dass das Paar die Sache drei lange Jahre lang geheim halten mussten. „Am 11.11. sind wir wie jedes Jahr nach Köln gefahren, das war nochmal ein Alibi. Einen Tag später wurden wir hier in Herxheim inthronisiert.“

Nun stehen insgesamt 35 Termine als Regenten an. Ein Höhepunkt war bisher der Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim. Die vier Prunksitzungen, bei denen Marcel I. auch moderieren wird, sind natürlich das Herzstück. Das Motto: „Berge, Pisten, Apres-Ski, der Wind gibt Vollgas wie noch nie.“ Weniger schön ist die Entwicklung um die Südpfälzer Umzüge, die dieser Tage samt und sonders abgesagt werden. Einen Tag vor der Prunksitzung kommt die Meldung, dass auch Herxheim die Reißleine zieht. Das macht die beiden traurig, klar. Eine normale Kampagne wird es so leider doch nicht ganz. „Wir können nur hoffen, dass wir alle im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen können, und das unsere Tradition bewahrt wird“, sagt Luise I.