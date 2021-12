Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Für sein jahrzehntelanges Engagement im Dienste des DRK erhielt Bernd Schreiner die Verdienstmedaille des Landesverbandes. Mit der Silbernen Wappennadel des Landkreises SÜW wurde Olliver Bartelt für seine Verdienste mit dem mobilen Impfteam geehrt.

Schreiner, Jahrgang 1967, begann bereits mit neun Jahren beim DRK. Später engagierte er sich als Leiter des Jugendrotkreuzes und organisiert bis heute in Annweiler Blutspendetermine. 2003 richtete er den Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes aus, 2010 wurde das Europafest der Jugend in Annweiler ausgerichtet, wofür er den DRK-Einsatz plante. Bereits 1991 machte Schreiner sein Hobby zum Beruf und trat nach langer ehrenamtlicher Tätigkeit als Rettungsassistent in ein hauptberufliches Beschäftigungsverhältnis beim DRK-Kreisverband ein. Trotz seiner schweren neurologischen Grunderkrankung trat Schreiner stets seinen Dienst bis zur Belastbarkeitsgrenze an, unterstützte mit Arbeitskraft und Moral, auch beim Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler, lobt Landrat Dietmar Seefeldt: „Er war einer der beliebtesten hauptberuflichen Mitarbeiter mit sehr hohen sozialen Kompetenzen und sehr hohem Vorbildcharakter.“

Dem 30-jährigen Bundespolizisten Bartelt obliegt die Organisation des Mobilen Impfteams SÜW. Dieses fährt in die Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe in den Kreisen SÜW und Germersheim sowie Landau und Neustadt. Im ersten halben Jahr 2021 wurden in 68 Einrichtungen über 180 Impftermine durchgeführt. In dieser Zeit wurden 10.000 Helferstunden geleistet und rund 12.000 Personen gegen das Coronavirus geimpft.

Geehrt wurden auch der aus dem Präsidium ausgeschiedene Justiziar Joachim George und der ehemalige Vorsitzende der Wasserwacht, Peter Schiestel. Zudem wurde das Präsidium neu gewählt.

Präsidium

Präsident: Dietmar Seefeldt, Vize-Präsident: Karl Schäfer, Schatzmeister: Walter Schmitt, Justiziarin: Carolin Duda, Kreisverbandsarzt: Daniel Schäfer, Beisitzer: Ralf Schaubhut und Kurt Anslinger.