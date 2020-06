Zwei Bäume sind am Montag in Höhe des Waldhauses Wolsel auf die Totenkopfstraße gestürzt. Eine Polizeistreife stoppte Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Martin, die sich gerade auf dem Weg zu einer Übung befanden, und informierte die Wehrleute über die blockierte Straße. Zwei Bäume mit einem Durchmesser von gut 30 Zentimetern lagen quer über der ganzen Fahrbahn und machten die Totenkopfstraße unpassierbar. Mit einer Kettensäge zerlegten die Feuerwehrleute die Baumstämme in handliche Stücke und räumten sie beiseite. Warum die Bäume umgestürzt waren, konnte nicht endgültig geklärt werden. Jedenfalls waren sie mit dem gesamten Wurzelwerk aus dem Erdreich gebrochen. Im Einsatz waren zehn Wehrangehörige mit zwei Fahrzeugen für etwa eine Stunde.