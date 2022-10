Die Sportvereine in Offenbach werden in absehbarer Zeit verbesserte Bedingungen haben. Der Bau einer zweiten Dreifeldsporthalle steht bevor. Und nun gibt es auch frohe Kunde aus Mainz.

Für den Neubau erhält die Gemeinde eine Landesförderung in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Das hat die Kreisverwaltung SÜW mitgeteilt. Das Gesamtkosten für das Projekt werden auf 3,5 Millionen geschätzt.

Die Halle wird neben der bestehenden im Konrad-Lerch-Ring entstehen. Durch den zusätzlichen Platz eröffnen sich laut Ortsbürgermeister Axel Wassyl neue Möglichkeiten für die Vereine. Denn die beiden Hallen in Offenbach und Bornheim seien überbelegt. Es müssen zusätzliche Räume her, um den Bedarf zu decken. Das hänge auch mit den veränderten Schulzeiten zusammen, sagt Wassyl. Dadurch, dass Kinder und Jugendliche mehr Zeit in den Ganztagsschulen verbringen, benötigen die meisten Vereine erst ab dem späten Nachmittag zu Trainingszwecken Platz für ihre Altersgruppen. Wie Ortschef Axel Wassyl berichtet, sollen die Arbeiten Anfang kommenden Jahres beginnen, möglicherweise im Frühjahr.

Für den Neubau weicht zwar der Bolzplatz. Dafür wird allerdings ein Ersatz geschaffen. Angedacht ist ein Kunstrasen-Kleinfeldspielfeld. Das Projekt würde geschätzt 748.000 Euro kosten, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet wurde. Eine Zuwendung in Höhe von 110.000 Euro ist bereits zugesagt, wobei bei der Bearbeitung des Antrags von Ausgaben in Höhe von 558.000 Euro ausgegangen wurde.