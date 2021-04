Die Bürger der Verbandsgemeinde Maikammer können sich voraussichtlich künftig in Neustadt impfen lassen. Bisher sind sie dem Impfzentrum Südpfalz in Wörth zugeordnet. Dem Wechsel muss aber noch das Land zustimmen.

Das Impfzentrum Neustadt im Telekom-Hochhaus liegt rund sechs Kilometer von Maikammer entfernt, nach Wörth sind es 35 Kilometer. Logisch, dass die Bürger lieber die kürzere Strecke nehmen würden. Anfragen dazu sind in den vergangenen Tagen sowohl bei Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) als auch bei den Ortsbürgermeistern gelandet. Auch dem Landrat des Kreises Südliche Weinstraße wurde das Anliegen vorgetragen, dieser wiederum wandte sich an die Landesregierung und an Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG).

Am Montagmorgen teilte die Kreisverwaltung dann mit: „Wenn das Land unseren Plänen zustimmt, werden wir eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Neustadt treffen.“ Bis dahin und bis zur Klärung, ob ein weiteres Impfzentrum in Landau entstehen darf, würden von der Terminvergabe-Hotline des Landes weiterhin Termine für das Impfzentrum in Wörth vergeben. Der Landrat verfolge die beiden Anliegen – Zuordnung der Verbandsgemeinde Maikammer nach Neustadt und ein zusätzliches Impfzentrum in Landau – parallel, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stadt Neustadt trifft unterdessen bereits Vorbereitungen für den Wechsel der Maikammerer. „Wir gehen davon aus, dass das klappt“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Auch Flach zeigt sich zuversichtlich

Auch Verbandsbürgermeisterin Flach zeigt sich zuversichtlich. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass das Problem nicht nur Maikammer betreffe, sondern auch andere Gemeinden an einer Kreisgrenze. Und durch jeden Wechsel entstünden neue Grenzen – in diesem Fall zwischen der Verbandsgemeinde Maikammer und der Verbandsgemeinde Edenkoben. Zur Kritik am Standort Wörth, der für die gesamte Südpfalz nicht zentral ist, sagt sie: „Man muss auch sehen, dass es nicht ganz einfach war, einen Standort zu finden. Es gab ja Vorgaben des Landes.“ Ein Grund für die Entscheidung war, dass in Wörth durch das Hilfskrankenhaus bereits eine gute Infrastruktur vorhanden ist.

Maikammers Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) hat ebenfalls Verständnis dafür, dass „die räumliche Situation in Wörth“ genutzt wurde. Andererseits wünscht er sich für die Verbandsgemeinde Maikammer, dass der Wechsel nach Neustadt klappt. „Ich habe schon ein bisschen Angst, dass der weite Weg den ein oder anderen davon abhalten könnte, sich impfen zu lassen“, sagt er. Schließlich seien die Betroffenen ja ältere Menschen, die häufig nicht sehr mobil seien.

Das sieht auch Timo Glaser, Ortsbürgermeister in St. Martin (CDU) so. Es habe ja auch nicht jeder ein Auto, fügt er hinzu. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln von St. Martin nach Wörth zu kommen, sei ziemlich zeitaufwendig. „Wenn es mit Neustadt klappt, wäre das hervorragend für uns.“

Seefeldt bittet um Geduld

Landrat Seefeldt betont, dass alle „flexibel und konstruktiv“ sein und „ständig neu denken und handeln“ müssten. Deshalb habe er mit Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch einige Gespräche mit dem Land geführt, um auszuloten, wie die Impfangebote in der Südpfalz insgesamt verbessert werden könnten. „Uns ist bewusst, dass die Bürger lieber kurze Wege gehen möchten.“ Für viele über 80-Jährige sei der Besuch im Impfzentrum sowieso schon eine hohe Belastung. Deshalb treffe man jetzt nach und nach die erforderlichen Absprachen. Seefeldt bittet aber auch um Geduld. „Für Kreis und Stadt, aber auch für das Land bedeutet die gesamte Impforganisation einen sehr großen Aufwand, der inhaltlich, planerisch und personell gestemmt werden muss“, betont er.

Mobile Impfteams nötig

Von Landesseite müssten bei einer Zusage zum Wechsel Maikammers nach Neustadt Impfdosen umverteilt werden, außerdem müsste die Zuordnung von Postleitzahl und Impfzentrum im System geändert werden. Erst dann könne mit den Impfterminen in Neustadt begonnen werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das alles in absehbarer Zeit realisieren können.“

Eine Lösung erwartet Seefeldt auch für Menschen, die nicht mobil und transportfähig sind. Dafür seien mobile Impfteams nötig. „Wo wir als Kreise und Städte können, unterstützen wir das Land gern“, betont Seefeldt.