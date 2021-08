Der Insheimer Berufs-DJ Joachim Schmitz will Nachtmanager in Stuttgart werden. Dabei gilt es nicht nur die Anliegen der Partygänger und Anwohner im Auge zu behalten. Es geht auch darum, die Nachtkultur über die Corona-Krise hinaus zu erhalten. Braucht es einen solchen Job auch in der Südpfalz?

Er kennt die Partygänger, er kennt die Anwohner und er kennt die Kommunalpolitiker. Zumindest sollte der Insheimer Joachim Schmitz sie kennenlernen, sollte er die Wahl zum Nachtmanager in Stuttgart gewinnen. Ein Nachtmanager oder auch Nachtbürgermeister arbeitet in der Regel, wie der Name es schon sagt, in der Nacht und ist Schnittstelle zwischen den drei Parteien. „Er kümmert sich um Lärmprobleme, um die Stellung des Nachtlebens in der Politik und ist da für neue Ideen zum Beispiel zur Zwischennutzung während und Veranstaltungen nach der Corona-Krise“, sagt Schmitz.

Der Insheimer findet es wichtig, dass eine Großstadt wie Stuttgart einen direkten Ansprechpartner bei Themen wie Lärmbelästigung hat, und „nicht jeder bis auf das Amt rennen muss.“ Ein kritischer Punkt könnte der Anfang nach dem Ende der Pandemie werden. „Die Anwohner hatten dann ein Jahr Ruhe. Wenn die Leute dann richtig durchdrehen und auch der Gastro-Betrieb wieder Lärm macht, ist es wichtig, dass schon ein Ansprechpartner da ist“, sagt Schmitz. Deshalb würde seine Arbeit auch schon während der Pandemie beginnen.

Ein alter Hase des Nachtlebens

Ein wichtiger Punkt des Nachtmanagers sei gerade in der aktuellen Zeit der Erhalt der Nachtkultur. Schmitz sieht sich in seinem potentiellen neuen Amt auch als Helfer für Betreiber von nächtlichen Lokalitäten, Künstler und Soloselbstständige und will zum Beispiel dafür sorgen, dass die staatlich zugesicherten Hilfen auch alle ankommen.

Schmitz ist ein alter Hase des Nachtlebens. Der Hochzeits- und Gesellschafts-DJ gewann 1988 mit 15 Jahren einen DJ-Wettbewerb in der Landauer Tanzschule Wienholt, wo er ein Jahr später anfing zu arbeiten. Über die Jahre war er auch in den Landauer Diskotheken Pharao und Logo tätig. 1998 zog es ihn zum Studieren nach Stuttgart, wo er gleich im bekannten Perkins Park, der Kultdisco Boa und dem Partygriechen Cavos auflegte.

Nachtmanager muss neutral bleiben

Schmitz bezeichnet sich als „Allround-DJ“. „Ich lege auf privaten Feiern, Firmenfesten oder in Clubs auf. Mir ist es wichtig im Nachtleben stets aktuell und am Ball zu sein“, sagt er. Auch in der Pfalz spielte er bis zum Lockdown noch öfter. Zum Beispiel in der Vinothek Messmer in Burrweiler, im D-Hof in Deidesheim oder im Haus am Weinberg in St. Martin.

Der Job des Nachtmanagers wäre eine Vollzeitstelle. Dadurch hätte er zum einen keine Zeit mehr, regelmäßig im Nachtleben aufzulegen, zum anderen müsste er die Neutralität zwischen Nachteulen, Anwohnern und Politik wahren. Er kann sich aber vorstellen, wenn es die Zeit hergibt, weiterhin bei Hochzeiten und anderen Festen für Stimmung zu sorgen.

Noch 32 Kandidaten im Rennen

Schmitz befasst sich mit der Nachtmanager-Thematik bereits seit zwei Jahren. In Mannheim zum Beispiel gebe es den Job schon länger. In Stuttgart wird die Aufgabe auf zwei Stellen aufgeteilt. Zum einen gibt es den Nachtmanager, der aktiv im Nachtleben unterwegs ist. Er ist beim Pop-Büro der Region Stuttgart – der zentralen Anlaufstelle für Künstler und Beteiligte der Popkultur – angesiedelt. Zum anderen gibt es den Projektleiter für die Nachtlebenkoordinierung. Er sitzt im Rathaus und kümmert sich unter anderem um die Anliegen der Clubbetreiber und Gastronomen.

Schmitz ist einer von 32 Kandidaten, die noch im Rennen sind und in einem gewöhnlichen Bewerbungsgespräch auf ihre potentielle Eignung geprüft wurden. Laut eigener Aussage ist er der einzige aus der Pfalz. Sowohl durch eine Jury als auch durch ein Online-Voting werden jeweils fünf Kandidaten ausgewählt, die sich dann im Februar präsentieren dürfen. Aus diesen zehn Bewerbern wiederum werden drei ausgesucht. Die Stadt, die Arbeitgeber ist, entscheidet sich dann in Beratung mit dem Club Kollektiv Stuttgart, dem Interessenverband der Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter der Region Stuttgart, wer die Stelle besetzen darf. Das Online-Voting läuft bis Montag, 25. Januar um 23.59 Uhr.

Nachtlebenbeauftragter für Landau?

Schmitz fände so etwas wie einen Nachtmanager auch in Landau sinnvoll. „Zumindest ein Nachtlebenbeauftragter, der sich um die Vernetzung kümmert, wäre angebracht. Es muss keine Vollzeitstelle sein“, sagt der 47-Jährige, der weiß, dass das Nachtleben auch immer ein Wirtschaftsfaktor ist. „Landau ist eine Studentenstadt. Viele Studenten haben im Nachtleben einen Nebenverdienst. Auch diese Möglichkeiten müssen erhalten bleiben.“

Schmitz sieht seine Chancen auf den Nachtmanagerjob bei der Jury gut, da er im Stuttgarter Nachtleben gut vernetzt sei. „Ich bin schon lange dabei, bin sehr aktiv und mache auch viele Social Media Beiträge.“ Mit seiner Kandidatur möchte der Südpfälzer aber auch auf die „Night-Mayor-Bewegung“ (Englisch für Nachtbürgermeister) aufmerksam machen. Seine sonstigen Hobbies sind Kochen, Vespa fahren, Filme, Musik und seit diesem Jahr: Wein. „Hier kann ich meine Pfälzer Einflüsse in den Job einbringen. VIeles lässt sich besser erklären bei einem Gläschen Wein“, sagt er.

Info