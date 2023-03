Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag feiert Altdorfs Ortsbürgermeister Helmut Litty seinen 70. Geburtstag. 2009 wurde der Landwirt und Winzer an die Spitze der Ortsverwaltung gewählt und versieht dieses Amt nunmehr in der dritten Legislaturperiode. Und Litty denkt noch nicht an den politischen Ruhestand.

Dem Ortschef liegt der faire Umgang mit den 950 Bürgern der Gäugemeinde am Herzen. Seine Devise: „Ohne sie und ohne ihre Einbindung in das Geschehen kann ich keine Ortspolitik machen. Handeln