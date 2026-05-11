Nach einer Software-Panne läuft die Technik wieder in der Zulassungsstelle. So können Fahrzeughalter aus Landau und Umgebung ihre Angelegenheiten jetzt schneller erledigen.

Aufatmen in der Kreisverwaltung SÜW: Die Technik funktioniert wieder. „Wir hoffen, dass sie stabil weiterläuft.“ Diese Info stammt von der Pressestelle. Sie bezieht sich auf die Zulassungsstelle, deren Mitarbeiter zuletzt von Softwareproblemen geplagt waren. Mit der Folge, dass sie nicht reibungslos arbeiten, zeitweise gar nichts mehr machen konnten, weil das System lahmgelegt worden war. Die Einschränkungen hatten und haben noch Auswirkungen auf die Bürger. Sie müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen, als es üblicherweise der Fall wäre.

Wer zum Beispiel frisch verheiratet ist und seine Halterdaten ändern möchte oder sich einen neuen Wagen zugelegt hat und diesen jetzt anmelden muss, findet Stand heute erst für Juni die nächsten freien Termine. Ohne Reservierung geht da nichts. Andere Angelegenheiten, etwa die Abmeldung des Autos, sind aber teilweise kurzfristig möglich. Und: Die Mitarbeiter seien dabei, nach der Software-Panne sukzessive weitere Termine freizuschalten, heißt es. Die Kreisverwaltung empfiehlt aber, den Online-Service in Anspruch zu nehmen.

Mehr Dienstleistungen online möglich

Sie betont erneut, dass sie nicht allein sei mit den technischen Problemen. Alle Kommunen seien betroffen, da sie alle das neue Programm nutzen müssen. Eine Auswahlmöglichkeit habe es nicht gegeben. Hintergrund der flächendeckenden Umstellung ist, dass Bürger mehr Kfz-Dienstleistungen von zu Hause erledigen können sollen. Doch auch die Zulassungsstelle bietet jetzt mehr: So stellt sie in Landau neuerdings den digitalen Fahrzeugschein aus. Dieses Dokument war bislang nur online zu bekommen.

Wie eine Umfrage der RHEINPFALZ bei benachbarten Zulassungsstellen zeigt, gehen die Kommunen unterschiedlich mit der Technik-Krise um. Gut vergleichen lässt sich die Situation in Landau mit der im Rhein-Pfalz-Kreis, da auch dort mit Terminbuchung statt mit Wartemarke gearbeitet wird. Und wie sich zeigt, hatten auch dort die technischen Probleme die Wartezeit erhöht. Müssen Fahrzeughalter dort üblicherweise zwei Wochen auf einen Termin warten, mussten sie sich nun bis zu vier Wochen gedulden.

Nach dem Update erhöhte Wartezeiten

Die Wartezeiten konnte die Behörde allerdings durch eine Ausweitung der Öffnungszeiten reduzieren. Seit Kurzem hat die Zulassungsstelle an zwei zusätzlichen Nachmittagen geöffnet. Zudem gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, spontan vorbeizukommen. Diese Option, die die Behörde bislang mittwochs bot und die sich manche Südpfälzer bei ihrer Zulassungsstelle in Landau wünschen, habe sich nicht bewährt. In der Kreisverwaltung Südwestpfalz und Bad Dürkheim dagegen wird nach wie vor auf Wartemarken gesetzt, es gibt dort keine Terminreservierungen.

Technischer Sonderfall kostet mehr Nerven

Hätte der Programmwechsel sanfter gestaltet werden können, indem man einen Teil des Personals mit der alten, bewährten Software hätte arbeiten lassen? Die Kreisverwaltung SÜW verneint. Es gebe nur eine Datenverbindung beziehungsweise Schnittstelle zum Kraftfahrtbundesamt, wo alle Daten zu in Deutschland registrierten Kraftfahrzeugen gespeichert werden. Dadurch habe man die alte Software vollständig deinstallieren müssen, um die neue einspielen zu können.

Kreis: „Hatten keine andere Wahl“

Für die Softwareumstellung ist die Kommwis GmbH zuständig, bei der es sich um ein Tochterunternehmen der kommunalen Spitzenverbände handelt. Sie teilt mit, dass das neue Programm auch deshalb nicht „geräuscharm“ eingeführt werden konnte, weil die Routine im Umgang mit diesem Produkt fehle. Die jetzt noch nicht rund laufenden Prozesse seien zwar ärgerlich und unbefriedigend, „sie sind aber bei einem Projekt dieser Komplexität nicht ungewöhnlich“.

Info

Mehr Infos zu den Online-Dienstleistungen der Zulassungsstelle gibt es im Internet unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz.

