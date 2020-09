Die Verbandsgemeinde Maikammer ist eine von acht Modellkommunen, die im Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ an einer lokalen Nachhaltigkeitsstrategie mit konkretem Aktionsplan arbeiten. Auch Bürger sollen sich beteiligen.

Das Kernteam, das aus Mitgliedern aller drei Ortsgemeinden besteht, hat eine Bestandsaufnahme in Bezug zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen angefertigt. Daraus wurden sechs Handlungsfelder abgeleitet. Jetzt fordert die Gemeinde ihre Bürger, „Vorstellungen und Ideen im Rahmen einer sogenannten Zukunftswerkstatt in die Entwicklung der Maikammerer Nachhaltigkeitsstrategie einzubringen“. Erstes Treffen ist am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis etwa 20.30 Uhr im Bürgerhaus der Verbandsgemeinde Maikammer. Die Diskussion soll helfen, die sechs Handlungsfelder zu verbessern: Lebensqualität und sozialer Wohnraum, Stärkung der Ökosysteme, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum, nachhaltiger Tourismus sowie Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

