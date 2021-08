Der Verein Zukunft Annweiler ist in Schockstarre. Eines seiner engagiertesten Mitglieder hat etwas Unvorstellbares getan. Die Konten des Vereins sind bis auf den letzten Cent leer, 20.000 Euro verschwunden – wohl auf Nimmerwiedersehen. Denn was mit dem Geld passierte, ist noch unglaublicher als die Veruntreuung an sich. Uns hat sich der Beschuldigte erklärt.

M. ist ein unglaublich engagierter, rühriger, gutherziger, hingebungsvoller Mensch. Er brennt für seine Wahlheimat und den Verein Zukunft Annweiler. Er hat sich wie kaum ein anderer eingebracht und ihn zu der zentralen Kommunikations- und Ideenplattform der Trifelsstadt mitgestaltet, die er heute ist. Er kümmerte sich um das Vereinsbüro, das Richard-Löwenherz-Fest und war von Anfang an für alle kaufmännischen Belange verantwortlich – mit größter Sorgfalt. Nie gab es Beanstandungen. Ein absolut integerer Mensch. Diesen Eindruck hatten alle, die ihn in den vergangenen Jahren erlebten. Umso tiefer sitzt der Schock über sein Handeln, das sich nun offenbarte. Es ist die traurige Geschichte eines Mannes, dessen Leben nicht immer in einfachen Bahnen verlief, an dem berufliche, private und gesundheitliche Schicksalsschläge zehrten und zehren. Der in dubiose Geschäfte schlitterte, sich verrannte und eine Tat beging, die seinem Herzensverein den Boden unter den Füßen wegzog.

Es ist der Sonntag vor anderthalb Wochen. Zukunft Annweiler beteiligt sich an der städtischen Bepflanzungsaktion „Dein Lieblingsstück“. Vereinsvorsitzender Walter Herzog checkt dafür den E-Mail-Eingang des Vereins, weil M. krank ist. „Da habe ich auf einmal lauter Mahnungen für Daueraufträge gesehen und mich gefragt, was da los ist“, erzählt er, wie die ganze Sache aufflog. Am Montag traf er sich mit M., der alles gestanden habe. Einen Tag darauf brachte der Besuch bei der Bank die Gewissheit: Alle Konten des Vereins sind bis auf den letzten Cent leergeräumt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Herzog berief sofort den Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung ein. Als dieser zusammenkam, hatte M. bereits seinen Rücktritt beantragt. Seit Sonntag ist M. wegen Veruntreuung aus dem Verein ausgeschlossen. Was war passiert?

Barabhebungen während Corona-Lockdown

M. war von Beginn an für die Finanzen des Vereins verantwortlich, besaß Verfügungsrechte für die Vereinskonten. „Nach ersten Erkenntnissen ist das Geld in Form von unregelmäßigen Barabhebungen von den Konten widerrechtlich abgezogen und für private Zwecke missbraucht worden“, teilt der Verein mit. Die meisten Abhebungen machte M. in den Monaten Februar bis April – in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie. „Weil alles stillstand, hatten wir keine Ausgaben oder Einnahmen. Da hat keiner aufs Konto geguckt“, sagt Herzog. Zwar gebe es beim Verein ein Vier-Augen-Prinzip für Geldgeschäfte, aber die nächste Gegenprüfung hätte erst wieder im Juni angestanden. Und M. habe für die Abbuchungen immer Erklärungen parat gehabt. „Wir haben ihm alle vertraut“, versucht Herzog zu erklären, wie die privaten Geldströme unbemerkt blieben.

„Keiner kann es verstehen. Er war immer ein so korrekter Mensch. Aber mit welcher Akribie und Schnelligkeit er jetzt vorging. Wir sind alle schockiert und zutiefst enttäuscht“, beschreibt Herzog seine Fassungslosigkeit. „Es ist einfach unbegreiflich. Wie fassen uns alle an den Kopf“, pflichtet ihm Vorstandsmitglied Günter Hirschmann bei, der mit M. 2015 zu den Gründern von Zukunft Annweiler gehörte.

Vorstandsmitglied räumt Schuld ein

„Unser Vertrauen ist bitter missbraucht worden. Wir sind uns bewusst, dass der Reputationsschaden für den Verein immens ist“, weiß Herzog. Der Verein zählt fünf Jahre nach seiner Gründung schon über 300 Mitglieder. So ziemlich jeder Annweilerer, dessen Name stadtbekannt ist, ist Mitglied – Politiker, Geschäftsleute, Kulturschaffende. Dazu noch zahlreiche weitere Bürger, die sich für ihr Städtchen engagieren. Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden sind nun futsch. „Deswegen wollen wir offensiv und transparent mit der Angelegenheit umgehen und bestmöglich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, damit der Täter zur vollen Verantwortung gezogen werden kann“, sagt Herzog. In Zukunft werde es für alle Geldgeschäfte ein Sechs-Augen-Prinzip geben. „Es geht nichts mehr ohne Kontrolle raus“, kündigt er an.

M. habe sich in einem Schreiben als alleinschuldig bekannt, die Veruntreuung in voller Höhe eingeräumt und beteuert, den Schaden wieder gutzumachen. „Deswegen haben wir ihm eine dreiwöchige Frist zur Rückzahlung gesetzt“, berichtet Herzog. Sollte das Geld bis dahin nicht vollständig zurückgezahlt sein, werde der Verein Strafanzeige stellen und alle Schritte ergreifen, um auf zivilrechtlichem Weg Schadensersatz zu erlangen, kündigt der Verein an.

Internet-Betrugsmasche der Hintergrund?

Aber kann M. das Geld zurückzahlen? Was ist überhaupt damit passiert? An dieser Stelle wird es äußerst undurchsichtig. M. sei wohl auf Internet-Betrugsmaschen hereingefallen und habe eine Gläubigkeit in diese dubiosen Finanzsysteme entwickelt, die bis heute anhalte, umschreibt Herzog die verfahrene Situation. Da sei von einer Erbschaft in Millionenhöhe von einer Frau aus Burkina Faso die Rede gewesen, sagt Herzog. Um diesen angeblichen Sozialfonds übertragen zu bekommen, seien aber verschiedene Genehmigungen, Gebühren, Registrierungen et cetera nötig, die Geld kosten. Und immer kamen weitere hinzu. Schon länger habe M. davon erzählt, die Leute hätten M. gewarnt, so Herzog. Aber er habe nicht gedacht, dass M. für so etwas Vereinskonten anzapft.

Unter dem Namen Nigeria Connection sind derlei Spielarten des Vorschussbetrugs bekannt. Oft fälschen die Betrüger Schriftstücke, Dokumente, E-Mail-Konten oder gar ganze Websites, die täuschend echt wirken. „Ich habe ihm sogar einen Artikel dazu ausgedruckt, aber er wollte es nicht einsehen“, sagt Vereinskollege Hirschmann. „Er hat geglaubt, er kriegt das Geld rechtzeitig zurück, damit es nicht auffällt, und kann dem Verein noch etwas Gutes tun“, mutmaßt Herzog über M.’s Beweggründe.

„Vielleicht war ich zu blauäugig“

Es ist Mittwoch. Der Morgen, nachdem die Vereinsmitglieder die Nachricht erhalten haben, was mit ihrem Geld passiert ist. Das beschuldigte Vorstandsmitglied empfängt die RHEINPFALZ. „Ich habe einen Fehler gemacht. Ich stehe dazu. Und ich werde ihn ausgleichen“, will er gleich deutlich machen. Die Situation ist schwierig, für ihn, für seine Frau. Er will offen damit umgehen. Sein letzter Strohhalm, noch einen Weg zu finden, um die Verbindung zu dem Verein und der Stadt halten zu können, denen er in den vergangenen Jahren sein ganzes Herzblut geschenkt hat.

Dann erzählt er von dem Sozialfonds, von dem erwarteten Geld, von noch benötigten Genehmigungen, von Krediten, die er übers Internet nehmen wollte, da er wegen der Schufa-Einträge aus seiner Unternehmenstätigkeit in Deutschland keine Kredite bekomme, von Vorauszahlungen, die die Anbieter dafür verlangt hätten. Bei den Krediten sei ihm mittlerweile klar, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Einen Fall habe er an diesem Tag der Annweilerer Polizei gemeldet, vier Fälle in Lyon, wo Interpol seine Zentrale habe, erzählt er. „Ich verstehe auch nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Vielleicht war ich zu blauäugig“, sagt er heute.

Vereinsprojekte auf Eis gelegt

Im gleichen Atemzug hält er aber an der Seriosität des Sozialfonds fest. Das Geld sei mittlerweile von Burkina Faso schon bei einer französischen Bank angelangt. Es seien nur noch ein paar Bescheinigungen nötig. Dass die Dokumente, die man ihm vorgelegt hat, ebenso gefälscht sein könnten, kann er nicht glauben.

Die veruntreuten 20.000 Euro Vereinsvermögen will er über einen Privatkredit aus der Schweiz begleichen, für den er schon eine Zusage habe, sagt er. Dabei wolle man auch keine Vorauszahlungen. Falls das nicht klappen sollte, müsste er sein Wohnhaus belasten, kündigt er an. Vereinsvorsitzender Herzog ist nicht so zuversichtlich, dass das Geld zurückkommt. „Wir haben alle Projekte auf Eis gelegt und müssen jetzt erst einmal die noch offenen Verbindlichkeiten begleichen.“

Termin

Der Vereinsvorstand stellt sich den Fragen der Öffentlichkeit zu dem Fall am Samstag von 13 bis 14 Uhr an einem Infostand auf dem Rathausplatz.