Von Juni bis August veranstaltet Zukunft Annweiler die neue Straßenmusik-Konzertreihe „Eine kleine Stadtmusik“ an sechs Terminen an verschiedenen Orten in der Altstadt. Zudem hat der Verein bei seiner Mitgliederversammlung weitere Zielmarken der nächsten zwei Jahre gesetzt. Die Konzertreihe beginnt am 10. Juni, ab dann alle zwei Wochen immer freitags. Musikalisch wird es bunt. Am Sonntag, 17. Juli, wird ein Flohmarkt für jedermann veranstaltet. Hierbei sollen Einnahmen zur Unterstützung des Museums unterm Trifels sowie zur Verschönerung und Restaurierung des Altstadteingangs am Schipkapass generiert werden.

Denn der Verein will sich weiter um die Innenstadtbelebung durch Events und Kultur, die Innenstadtverschönerung, Image- und Marketing-Aktionen kümmern. Die Kooperationen mit der Stadtspitze und weiteren Vereinen bleibt ein zentraler Punkt Teil der Vereinsarbeit, wie der Vorsitzende Walter Herzog berichtete. Zudem wird im Sommer eine neue Website online gehen, und der Verein bekommt ein eigenes Logo. Der 2019 entdeckte Veruntreuung durch ein damaliges Vorstandsmitglied, die Schlagzeilen machte, sei mittlerweile juristisch und finanziell aufgearbeitet. Der Verein änderte seine Satzung dahingehend, dass der geschäftsführende Vorstand künftig nur noch aus vier Personen besteht (Vorsitzender: Walter Herzog, Stellvertreter: Sebastian Burger, Kassenwartin: Ulrike Forger, Schriftführerin: Daniela Foltean). Die bisherige Regelung mit zehn Vorständen hatte dich zu aufwendig erwiesen. Gewählt wurden zudem 15 Beisitzer.