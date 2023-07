Die Jugendlichen in Edesheim werden keinen Spielkäfig im Ort bekommen.

Solch eine Anlage, etwa zum Fußballspielen, hatten sie sich gewünscht. Der Gemeinderat wollte diesen auf dem Grundstück hinter der kommunalen Kita errichten. Die rund 1300 Quadratmeter große Grünfläche soll zu einem Freizeitgelände aufgewertet werden. Dafür laufen seit Herbst 2022 die Planungen. Es müsste aber ein Lärmschutzgutachten her. Und da erwartet wird, dass es dann dort zu laut werden könnte, wird umdisponiert. Das sagt der zuständige Beigeordnete Martin Oberhofer (CDU).

Das Bauamt hatte die Gemeinde auf eine mögliche Lärmproblematik hingewiesen, die durch den Spielkäfig entstehen würde. Handelt es sich dabei doch um eine Metallkonstruktion. Das sagt Marina Mandery, Sprecherin der Kreisverwaltung SÜW. In solchen Kontexten weist der Kreis häufiger auf mögliche Lärmproblematiken hin. Zwar auch wegen der Debatten rund um die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben, die dazu führten, dass die Stadt nachträglich Lärmschutzmaßnahmen ergreift. Es gab aber auch andernorts im Kreis Probleme mit Spielgeräten und Spielfeldern, so Mandery, weshalb dem Lärmschutz im Vorfeld mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der Landschaftsarchitekt soll aufzeigen, welche Attraktionen sonst denkbar wären, mit dem gerade ältere Kinder angesprochen werden sollen. Rund 130.000 Euro sind für das Projekt im Haushalt eingestellt.