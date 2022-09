Wie bereits andere Gemeinden in der Region verzichtet auch Edesheim auf die Anschaffung weiterer Schnell-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Wie Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner auf Anfrage erklärte, seien zum einen die extrem gestiegenen Kosten Grund für die Ablehnung, zum anderen gibt es in Edesheim beim Lebensmittelmarkt Edeka in der Staatsstraße bereits eine Ladesäule, eine weitere wird im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße am Veltenplatz installiert. Der Zuschuss der für drei weitere Ladesäulen bereits genehmigt war, wird nicht in Anspruch genommen. Angedacht waren ursprünglich noch Ladesäulen in Bereich des Baron-von-Holbach-Platzes, im Bereich des Bahnhofs und in der Leonhard-Eckel-Siedlung. Die Kosten hierfür sollten bei 173.900 Euro liegen, der Zuschuss sollte 107.200 Euro betragen. Die Kosten schnellten zwischenzeitlich aber um mehrere tausend Euro in die Höhe, der Zuschussbeitrag würde sich aber nicht erhöhen.