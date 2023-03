Unter den Namen „Vielfalt in der Box“ laden die Gäuschule aus Böbingen und die Landauer Zooschule zu einer Ausstellung in das Kreishaus in Landau ein.

Die Grundschüler haben anlässlich der Bildungspartnerschaft mit der Zooschule, welche sie im vergangenem Herbst neu eingegangen sind, kleine Boxen liebevoll mit unterschiedlichen Tierarten und ihrer Lebenswelt gestaltet. Es ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Einrichtungen. Es zielt darauf ab, öffentlichkeitswirksam für die Themen Artenschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Auch künftig wollen sie für den Schutz der biologischen Vielfalt werben.

Die Leiterin der Zooschule, Gudrun Hollstein wird zusammen mit Grundschulleiterin Felicitas Kern zur Vernissage am Sonntag um 11 Uhr in die Ausstellung einführen. Der Schulchor wird für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Nach der Vernissage sind die Werke der kleinen Künstlerinnen und Künstler bis 21. April im Kreishaus zu sehen, und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr, donnerstags bis 17 Uhr.