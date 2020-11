Der Zonta-Club Bad Bergzabern beteiligt sich an der UN-Kampagne „Orange the World“, mit der das Thema „Gewalt gegen Frauen“ thematisiert werden soll.

Am Mittwoch, 25. November, setzt der Service Club berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen ein sichtbares Zeichen am Deutschen Weintor. Die parallel geplante Infoveranstaltung fällt wegen der Coronaeinschränkungen aus. Bundesweit leuchten Tausende von Gebäuden orange, der Farbe für eine gewaltfreie Zukunft von Frauen. Die Aktion endet am 10. Dezember, dem UN-Tag der Menschenrechte. Der Zonta-Club Bad Bergzabern bittet alle, sich der Aktion anzuschließen und ein komplettes Gebäude oder auch nur ein Fenster zu beleuchten. Bilder zur Veröffentlichung sollen an zonta-bad-bergzabern-praesidentin@gmx.de geschickt werden.

„Gerade jetzt ist es wichtig, Spenden zu sammeln für das Frauenhaus Südliche Weinstraße, das eine so notwendige Einrichtung für betroffene Frauen ist“, sagt Susanne Faber, Präsidentin der Zontians aus Bad Bergzabern. Jede dritte Frau in Deutschland werde Opfer von Gewalt, vor allem im häuslichen Bereich. Am 28. November verkaufen die Clubmitglieder ab 9 Uhr bei Edeka Albrecht in Bad Bergzabern Mistelzweige. Außerdem bieten sie gegen eine Spende von fünf Euro die Möglichkeit, am Glücksrad zu drehen und einen Sachpreis mit nach Hause zu nehmen.