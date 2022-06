Beim Zonta-Club Bad Bergzabern gab es doppelten Grund zu feiern. Neben dem Amtswechsel von Dominique Bouquet, die das Amt der Vizepräsidentin übernimmt, wechselt Annerose Uhle ins Amt der Schatzmeisterin. Susanne Faber bleibt Präsidentin des Clubs. Außerdem fand auch die Verleihung des „Young Women in Public Affairs-Award 2022“ statt. Mit diesem mit 300 Euro dotierten Preis zeichnet der Zonta-Club einmal jährlich Schülerinnen bis zur Oberstufe aus, die sich für die Schulgemeinschaft engagieren und in ihrer Freizeit ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben. Der Preis ging diesmal an die 19-jährige Abiturientin Nelly Norkute aus Bad Bergzabern. Sie ist im Klimaschutz in der „Fridays for Future“-Bewegung engagiert, beteiligt sich an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und nimmt an feministischen Treffen teil. Zonta bietet lokal und international ein soziales und berufliches Netzwerk für Frauen, setzt sich für Frauenrechte ein und fördert die Potenziale von Frauen.

Infos

Mehr Informationen und Kontakt unter https://zonta-bad-bergzabern.de