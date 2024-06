Seit einigen Wochen steht zwischen Burrweiler und Gleisweiler ein Zirkus. Unweit des Bouleplatzes sind auf dem Gelände zwar Lastwagen. Tiere stehen unter einem bunten Zeltdach. Ein Lesers hat nun bei der RHEINPFALZ angefragt, was es denn damit auf sich habe. Ist denn ein Zirkus wider Willen in der Südpfalz gestrandet? Vielleicht sogar aus einer Notlage heraus? Der Ortsbürgermeister von Gleisweiler, Thorsten Rothgerber, gibt Entwarnung. Er erklärt, dass der Zirkus die Wiese in Absprache mit ihm nutze. Die Aufführungen seien gut besucht gewesen und in ein paar Tagen zieht das Camp auch schon weiter, so Rothgerber auf RHEINPFALZ-Nachfrage.