Ab 15. Mai bis voraussichtlich Mitte August wird ein Teil der Einwohner des Landkreises Südliche Weinstraße für den Zensus befragt, der deutschlandweiten Bevölkerungszählung, die mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.

Der Zensus, der im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde, hatte zuletzt 2011 stattgefunden. Bei Personenbefragungen werden nun im Landkreis sowohl an etwa 3400 Privatanschriften als auch in 109 Gemeinschaftsunterkünften wie Alten- und Pflegeheimen die dort wohnenden Personen erfasst. Dadurch werden Informationen zu Unter- und Übererfassungen in den Melderegistern gewonnen. Auf diesen Grundlagen werden verlässliche, amtliche Einwohnerzahlen festgestellt.

Zusätzlich werden Informationen, unter anderem zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit, erhoben. Für die ausgewählten Personen besteht beim Zensus eine gesetzliche Auskunftspflicht. Der Landkreis führt die Befragungen im Auftrag des Statistischen Landesamtes durch. Hierfür wurde in der Kreisverwaltung eine Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet. Rund 130 Interviewer werden eingesetzt.

Befragung dauert nur wenige Minuten

Die Befragung wird nur wenige Minuten dauern. Im Interview werden persönliche Angaben erfasst. Anschließend erhalten die Betroffenen Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen, um weitere Angaben zu übermitteln. Alternativ kann der Bogen auch in Papierform ausgefüllt und verschickt werden.

Die Befragungen können mit genügend Abstand an der Tür oder im Flur erfolgen. Somit ist ein Betreten der Wohnung oder des Hauses nicht notwendig. Das Gespräch wird durch einen Einwurf in die Hausbriefkästen angekündigt, die Interviewer können sich ausweisen.

Info

Die Zensus-Erhebungsstelle des Landkreises SÜW ist für Rückfragen per E-Mail an zensus.info@suedliche-weinstrasse.de oder unter Telefon 06341 940150 erreichbar. Weitere Infos gibt es online auf der Webseite des Landkreises unter www.suedliche-weinstrasse.de.