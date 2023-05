Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie haben unsere Vorfahren ohne Strom und Gas ihr Essen zubereitet, wie haben sie es haltbar gemacht? Dazu stellt Heiko Diehl in seinem Privatmuseum in St. Martin zahlreiche Exponate aus. Was alte Geräte und Techniken mit Themen von heute zu tun haben.

„Ich möchte anhand von vielen kleinen Beispielen zeigen, wie die Menschen gelebt haben“: Heiko Diehl hält ein Waffeleisen von anno dazumal in der Hand, auf dessen Oberseite gleich das passende