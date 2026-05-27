Bundesweit fand am 23. Mai erstmals der Tag des Ehrenamts statt. Wie sich der Herxheimer Heimatverein und Helfer auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof daran beteiligten.

Der Aktionstag genau 77 Jahre nach der Verkündung des Grundgesetzes soll daran erinnern, dass Demokratie vor allem vom ehrenamtlichen Engagement lebt. Rund 30 Freiwillige folgten dem Aufruf des Vorsitzenden des Herxheimer Heimatvereins, Klaus Eichenlaub: Mit Heckenscheren, Astsägen, Freischneidern, Schutzbrillen und Handschuhen ausgestattet, trafen sie sich im Osten des Dorfes, um einen besonderen Ort wieder würdiger zu gestalten.

Neben der jährlichen Gedenkfeier am 9. November und den Stolpersteinen auf der Hauptstraße soll künftig auch der jüdische Friedhof an die vertriebenen jüdischen Mitbürger erinnern. Der 23. Mai sei dafür ein geeigneter Tag, betonte Eichenlaub: „Das Grundgesetz ist geprägt von den Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat. Die darin garantierten Grundrechte erinnern an das himmelschreiende Unrecht, das Menschen von Deutschen zugefügt wurde, weil sie einer anderen Religion angehörten.“

Friedhof von Nationalsozialisten nicht verschont

Der jüdische Friedhof von Herxheim wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt – damals weit außerhalb des Dorfes. Etwa 40 Menschen liegen dort begraben. Die letzte Beerdigung fand im Jahr 1936 statt, als Eva Rosenthal, geborene Engel, beigesetzt wurde. Damit entging sie dem grausamen Schicksal ihres Mannes Gustav, der 1940 ins Internierungslager Gurs deportiert und danach in Auschwitz ermordet wurde.

Auch der Friedhof blieb von den Nationalsozialisten nicht verschont. Nach der Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht wurden die Grabsteine zertrümmert und als Material für den Wegebau verwendet. Seit 1951 gehört die Anlage der jüdischen Kultusgemeinde. Zwar wurde sie von der Ortsgemeinde mehr oder weniger in Ordnung gehalten, doch Büsche und Bäume blieben weitgehend sich selbst überlassen, so dass das Areal mehr Urwald als Friedhof war. „Eine würdige Gedenkstätte sieht anders aus“, so Eichenlaub.

Hobbygärtner aller Altersklassen beteiligt

Der Arbeitseinsatz begann mit der Montage einer neuen Informationstafel an der Friedhofsmauer. Anschließend machten sich die Helfer unter Anleitung des Gartenbau-Architekten Kurt Garrecht ans Werk. Das Gelände sollte von Totholz und Efeu befreit werden und das Gehölz einen Façon-Schnitt erhalten. Im Herbst will man dann, wenn die Brutzeit der Vögel vorbei ist, ein Gestaltungskonzept realisieren, für das noch Sponsoren gesucht werden. Ideen seien vorhanden, doch es fehle das nötige Geld dafür, so Garrecht.

Der Einladung des Heimatvereins im Mitteilungsblatt waren Personen aller Altersgruppen gefolgt. Jüngster Hobbygärtner war der fünfjährige Nero, der gemeinsam mit seiner Mama mit anpackte. „Es hat mir wehgetan zu sehen, in welchem Zustand sich der jüdische Friedhof befindet – im Gegensatz zum gepflegten Friedhof der Ortsgemeinde“, lautete die Begründung von Anne Groß.

Sorge über Diskriminierung und Antisemitismus

Für Alois Dümler (79) war es Ehrensache, bei der Aufräumaktion mitzuhelfen: „Weil durch die Arbeit des Heimatvereins historische Ereignisse mit Persönlichkeitsbildern verknüpft werden – so werden auch die jüdischen Familien Engel und Rosenthal vor dem Vergessen bewahrt.“ Richard Lauth, mit 87 Jahren der älteste Unterstützer, sagte den Initiatoren vom Heimatverein „Danke schön“ – dafür, dass sie der Gedenkstätte, die Teil der Ortsgeschichte ist, ihre Würde zurückgeben.

Der 13-jährige Maris und seine Tante Alexandra Pres richteten den Blick dagegen stärker auf die Gegenwart und äußerten sich vor allem besorgt über aktuelle Entwicklungen: Diskriminierung von Minderheiten im Allgemeinen und Antisemitismus im Besonderen seien wieder weit verbreitet. Die Rechten würden immer sichtbarer, vor allem in den sogenannten sozialen Medien. „Dagegen wollen wir ein Zeichen setzen“, betonten die beiden.