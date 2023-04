Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein „ungewöhnliches Verfahren in einer ungewöhnlichen Zeit“. So bezeichnet Oberstaatsanwalt Thomas Spielbauer den Prozess, bei dem ein 59-jähriger Völkersweiler angeklagt ist. Er soll für den Tod seiner Frau verantwortlich sein. In den Plädoyers wird die Familientragödie nochmal zusammengefasst.

Der Atem stockte den Zuhörern am Freitag im Großem Gerichtssaal in Landau, als Oberstaatsanwalt Thomas Spielbauer zehneinhalb Jahre Freiheitsstrafe für einen