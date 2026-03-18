Einem Pfälzer ist aufgefallen, dass entlang einer stillgelegten Bahnstrecke Rodungsarbeiten vorgenommen wurden. Wie kann das sein?

„Geht der Streckenausbau bald los?“ Mit dieser Frage hat sich Armin Trösch kürzlich an die Redaktion gewandt. In seiner E-Mail hat er eine Aufnahme von den Bahngleisen in Höhe der Sporthalle in Bornheim beigefügt. Trösch wundert sich über die Maßnahme, da dort seit rund 40 Jahren keine Züge mehr verkehren.

Die Arbeiten hatten tatsächlich einen besonderen Hintergrund, wie sich im Austausch mit Fritz Engbarth vom Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd herausstellt. Er verweist auf eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise SÜW und Germersheim sowie der Stadt Landau, die kürzlich veröffentlicht wurde. In dieser betonen die Landräte und der Landauer OB, dass sie die anstehenden Untersuchungen des Zweckverbands begrüßen. Diese sollen Ergebnisse liefern zu der Frage, auf welcher Basis eine Bahnverbindung zwischen Landau und Germersheim geplant werden kann. Schon seit Längerem wird angestrebt, diese Bahnstrecke zu reaktivieren.

Vermessungsarbeiten nötig

In nächster Zeit wird ein Unternehmen im Auftrag des ZÖPNV Süd eine repräsentative Verkehrszählung an den Bahnübergängen entlang der Bahnstrecke machen. Damit möchte man erfahren, wie viele Verkehrsteilnehmer diese Stellen passieren, um davon ausgehend die jeweiligen Sicherungsvorkehrungen planen zu können. Wo ist beispielsweise eine Ampel nötig? Wo würde eine Halbschranke ausreichen? Mit solchen Fragen werde man sich dann beschäftigen, sagt Engbarth.

Die Rodungsarbeiten seien unter anderem für Vermessungsarbeiten nötig gewesen, berichtet er. Auch, um einen Überblick zu bekommen, wie es vor Ort tatsächlich aussieht. Denn seines Wissens nach ist es eine ganze Weile her, seitdem die Bahnstrecke das letzte Mal freigelegt wurde.

Seit geraumer Zeit engagieren sich die Landauer Stadt- und die beiden Kreisspitzen für eine Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Schienenstrecken in der Südpfalz. Am aussichtsreichsten in der Region ist die Verbindung zwischen Landau und Germersheim. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass der Nutzen so groß ist, dass sich die Kosten rentieren würden. Anfang Oktober 2023 hatte die Versammlung des für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständigen Zweckverbands ZÖPNV Süd daher beschlossen, eine Vorentwurfsplanung für das Projekt Landau-Germersheim in Auftrag zu geben.