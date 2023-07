Ein Mann wird wohl in einem Zug zusammengeschlagen und später in Knöringen gefunden. Er liegt im Krankenhaus. Doch: Niemand scheint etwas zu wissen oder der Polizei gemeldet zu haben. Auch die Ehefrau wundert sich.

Annika Müller ist verwundert. Ihr Mann wurde bereits am Dienstag, 4. Juli, möglicherweise Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Möglicherweise, weil sich der Gatte, so berichtet es Müller, an nichts erinnern kann. Er sei bis Donnerstag im Krankenhaus gewesen, berichtet sie der RHEINPFALZ. Weil sie für ihren Mann spricht und er wohl Opfer eines Verbrechens wurde, haben wir das Ehepaar anonymisiert. Müller meldet sich, weil sie sich wundert, warum die Polizei weder über den Vorfall berichtet noch eine Zeugensuche eingeleitet hat.

Der Mann sei am Abend, wohl ab 20 Uhr, im Zug zwischen Landau und Neustadt unterwegs gewesen. Er erinnere sich bruchstückhaft daran, dass es eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben habe, er sei alleine gewesen und das Opfer. Später, in der Nacht, wurde er zwischen Knöringen und Essingen verletzt gefunden. Er habe offenbar um Hilfe gerufen, darauf sei jemand aufmerksam geworden, der die Polizei verständigt habe. Das Hab und Gut ihres Mannes habe gefehlt.

Niemand hat was gesehen

Die Polizei bestätigt, dass am entsprechenden Tag gegen 2 Uhr Hilferufe aus der Knöringer Bahnhofstraße gemeldet wurden. Dort fanden die Beamten einen 42-Jährigen, der am Kopf und im Gesicht blutete. Die Person habe sich sowohl vor Ort als auch später im Krankenhaus nicht mehr erinnern können, was passiert ist, „außer, dass er in irgendeinem Zug gegen 21 Uhr mit mehreren Personen in Streit geraten sei und durch eine männliche Person durch einen Tritt im Gesicht verletzt worden sei“, berichtet die Landauer Polizei auf Anfrage. Auf welcher Zugstrecke sich dieser Vorfall ereignete, sei dem Verletzten nicht mehr bekannt gewesen.

Die Polizei hat auch bei der Bundespolizei nachgefragt, ob die von einem Gewaltakt in einem Zug gehört hat. Antwort: nein. Das bedeutet: Niemand hat eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einem Zug gemeldet. Auch eine Befragung der Gattin hat laut Polizei keine Erkenntnisse gebracht. Zwei Tage später wurde dann über die Online-Wache gemeldet, dass dem Geschädigten verschiedene Gegenstände fehlen, berichtet die Polizei weiter. Wann, wo oder unter welchen Umständen diese Sachen weggekommen sind, wusste der 42-Jährige nicht mehr. Die Polizei ermittelt nun zusätzlich wegen Raubes gegen unbekannt.

Und warum wurde nicht öffentlich nach Zeugen gesucht? Die Polizei weiß nicht, wann und wo die Schlägerei gewesen ist. Zudem sei eine längere Zeitspanne vergangen und die Zugverbindung sei unbekannt. Unter Umständen könnte der ganze Vorfall auch in einem anderen Bundesland oder in Frankreich gewesen sein, so die Beamten weiter. „Daher wurde über eine regionale Berichterstattung vorerst verzichtet.“ Wer Angaben zu einem Vorfall machen kann, der am Dienstag, 4. Juli, gewesen war, kann sich bei der Landauer Polizei unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.