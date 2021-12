Was ist denn das für ein wundersames Weihnachtswerk? Die Besucher des Bornheimer Hornbach-Baumarkts können sich zwischen den Jahren von einer Weihnachtsmaschine verzaubern lassen, die ein Kinetik-Künstler extra erschaffen hat.

Da muss man sich die Augen reiben. Was für ein fantasievolles Gefährt. „Schöne Bescherung“ – so heißt die prachtvolle Weihnachtsmaschine, die Kunden und Besucher des Hornbach-Baumarkts in Bornheim am Mittwoch und Donnerstag bestaunen können. In monatelanger Detailarbeit hat der Wachtberger Kinetik-Künstler Willi Reiche die wundersame Maschine aus ausgemusterten Werkzeugen und anderen Gegenständen erschaffen. Mit Lichtern, Klängen und Gerüchen soll sie vielfältige Assoziationen zur Weihnachtszeit hervorrufen.

Seit 1982 erschaffe Willi Reiche unter dem Leitgedanken des Upcyclings aus ausrangierten Maschinen, Werkzeugen und Alltagsgegenständen eindrucksvolle Kunstwerke, die außergewöhnliche Geschichten erzählen, berichtet Hornbach-Pressesprecher Florian Preuß. Auch seine Weihnachtsmaschine, ein mehrere Meter großes, fahrbares Vehikel auf sechs eisernen Speichenrädern, halte eine Vielzahl amüsanter Einzelheiten parat: Sterne und Schneeflocken, die mit silbernen und goldenen Reflexen glitzern, wurden aus unzähligen Scheren, Nadelhaltern und sonstigen medizinischen Instrumenten gelötet und geschweißt. Eine Spekulatiuswalze und Napfkuchenformen wecken Assoziationen zu weihnachtlichen Geruchs- und Geschmacksnoten. Auf einer integrierten Feuerstelle werden

Glühwein und Kinderpunsch erhitzt oder Maronen und Mandeln geröstet.

Zwei Tage Erlebnis für ganze Familie

Der Leiter des Hornbach-Standorts in Bornheim ist schon ganz gespannt: „Bislang habe ich nur einige Bilder und Videos vom Bau dieser spektakulären Maschine gesehen“, erzählt Michael Reiland. „Am 29. Dezember wird sie ab 14 Uhr unsere Gäste verzaubern, bis zum Abend des 30. Dezembers. Das wird sicher ein eindrucksvolles Erlebnis, das wir so noch nicht in unserem Markt gehabt haben.“ Es sind die geltenden Pandemie-Regelungen zu beachten.

1877 in Landau gegründet, blickt Hornbach als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte. Der Konzern betreibt 165 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Hornbach beschäftigt 24.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro.