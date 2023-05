Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hunderte Geschäfte haben sich an der bundesweiten Ausschreibung der internationalen Handarbeitsmesse in Köln beworben. Gewonnen hat Juliane Bohrer, Inhaberin von „Julaine“ in Bad Bergzabern. Als Preis gab’s eine Rundum-Erneuerung. Mit zwei Profis hat sie während des Lockdowns ihren Laden auf den Kopf gestellt. Und gelernt, dass weniger mehr ist.

„Facelift für den Laden“ nennt sich das Projekt, das bei der h&h Köln, einer internationalen Messe für Handarbeit und Hobby, von der Initiative Handarbeit ausgeschrieben