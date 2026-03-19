Wo ist der Südpfalz-Wolf geblieben? Seit Monaten fehlt jede Spur. Nun wurde auf der anderen Rheinseite ein Wolf getötet – von der Polizei. Endete so das Leben des Jungrüden?

Anfang des letzten Sommers tauchte er plötzlich in der Südpfalz auf und wurde gleich zur Sensation: Ein Wolf lief über Wiesen, stromerte gemächlich durchs Gras – mitten am Tag, keine 200 Meter vom nächsten Dorf entfernt. Isegrim bei uns? In der dicht besiedelten Rheinebene? Das hatte es seit 150 Jahren nicht mehr gegeben. Aber der Jungwolf, der im Frühjahr seine Familie in Belgien verlassen hatte, um ein eigenes Rudel zu gründen, schien sich hier offenbar so wohlzufühlen, dass er beschloss, die Wald- und Wiesenlandschaft im Raum Offenbach und Bellheim zu seinem Revier zu machen.

Kamerascheu war der Rüde wahrlich nicht. Bis in den Herbst konnte das Tier immer wieder über Videoaufnahmen, Fotofallen und Kotspuren nachgewiesen werden. Doch dann riss die Serie plötzlich ab. Am 14. Oktober erwischte eine Fotofalle zum letzten Mal einen Wolf in der Südpfalz. Damals in der Verbandsgemeinde Lingenfeld – dort, wo er erstmals gesichtet worden war und seinen Weg in die Südpfalz fand. Machte er sich über diesen Weg auch wieder von dannen?

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Tod auf der Autobahn: Was es der Südpfalz-Wolf?

Dann könnte ihn sein Weg weiter gen Osten geführt haben – sogar über Rhein und Autobahn. Wölfe kann auf ihrer Reise fast nichts aufhalten: „Flüsse, Berge, Straßen, Schienen werden gemeistert“, erklärt der Leiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo), Julian Sandrini. Doch jede Querung berge eine potenziell tödliche Gefahr. Genau das macht eine Meldung aus Baden-Württemberg so brisant, die in der vergangenen Woche für Schlagzeilen sorgte. Auf der A5 bei Walldorf wurde ein Wolf überfahren und getötet – ausgerechnet von einem Polizeiauto.

Laut dem dortigen Umweltministerium handelt es sich bei dem toten Wolf mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Tier auf Durchreise und nicht um einen der vier sesshaften Wölfe dort. Das bestärkt die Vermutung, dass der weiterziehende Südpfalz-Wolf unter die Räder gekommen sein könnte. Wie schätzt das Kluwo den Fall ein? „Es ist nicht auszuschließen“, sagt Leiter Sandrini auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Auf der A5 bei Walldorf wurde ein Wolf überfahren und getötet – ausgerechnet von einem Polizeiauto.

Nur DNA kann’s klären

Doch allein vom Äußeren lasse sich nicht bestimmen, um welches Individuum es sich handelt. Das schaffen nur DNA-Analysen. Deswegen seien genetische Proben ans Senckenberg-Zentrum geschickt worden. Nun heißt es abwarten, bis die Ergebnisse vorliegen. Das Kluwo stehe mit den Kollegen auf der anderen Rheinseite in der Sache derzeit noch nicht im direkten Kontakt. „Aber wir haben ein zentrales Labor, und wenn bei der Analyse herauskäme, dass es der Südpfalz-Wolf war, würden wir das ebenfalls mitgeteilt bekommen“, so Sandrini.

Hatte der Südpfalz-Wolf der Region den Rücken gekehrt, weil er hier kaum eine Chance hatte, eine Wölfin zu finden? Diese Vermutung hatte das Umweltministerium bereits am 30. Oktober geäußert, als es die Vorderpfalz mit Erreichen der Drei-Monate-Marke offiziell zur Wolfszone erklärte. Genau aus diesem Grund wurde das nunmehr fünfte Wolfpräventionsgebiet in Rheinland-Pfalz aber nur temporär ausgerufen. „Sofern kein residenter Wolf in der Region mehr nachweisbar ist, wird es nach Ablauf der einjährigen Laufzeit aufgelöst“, erklärt Sandrini.

Wolfszone Vorderpfalz wird wohl wieder aufgelöst

Was bedeutet das für die Tierhalter, die bereits Förderungen beantragt haben, um ihre Schafe, Ziegen und Co. mit speziellen Zäunen vor Angriffen eines Wolfes zu schützen? Dazu hatte das Kluwo ausdrücklich geraten, auch wenn der Südpfalz-Wolf hier nie ein Nutztier attackiert hatte, sondern nur auf Wildtier-Fang war. Doch das ist nicht die Regel. In den Wolfsterritorien im Norden des Landes sind Wolfsrisse an der Tagesordnung. Sandrini beruhigt: Die Förderung werde bis zum Ende der Laufzeit im Oktober weitergeführt. Also auch, wenn man aktuell keinen Wolf in der Vorderpfalz zu Gesicht bekommt, können noch Anträge gestellt werden.

17 Weidetierhalter aus Germersheim, Herxheim, Landau, Offenbach, Edenkoben und Kandel hätten davon bislang Gebrauch gemacht. 14 Anträge seien inzwischen bewilligt. 82.000 Euro wurden ausgeschüttet. Das Land bezahlt den zusätzlichen Herdenschutz in der Regel zu 100 Prozent.