Die Tiny-House-Bewegung hat in den letzten Jahren in Deutschland Fuß gefasst. Es ist eine ganz neue Form des Lebens und Zusammenlebens. Aus Amerika übergeschwappt, ist hierzulande inzwischen Karlsruhe die Hauptstadt des Phänomens. Ein Südpfälzer stellt die Mini-Häuser her.

Könnten Sie sich vorstellen, Ihren Besitz und ihr Leben auf 20 Quadratmeter zu reduzieren? Wo die meisten von einem luxuriösen Appartement oder gleich einer Villa auf einem großen Anwesen träumen, wollen sich Anhänger der Tiny-House-Bewegung lieber verkleinern. Wer sich aufs Wesentliche konzentriert, den Ballast abwirft, der lebt leichter, glauben sie. Um direkt einem Missverständnis vorzubeugen: Auch wenn Tiny-Häuser auf einem Tieflader an Autos angehängt werden können, haben sie mit Wohnwagen nicht viel gemein. Und nur weil jemand seinen Wohnraum verkleinert, heißt das nicht, dass er in eine klapprige, kleine Hütte gezogen ist.

Tiny Houses haben Strom, Toiletten mit Wasserspülung und Abwasseranschluss, Duschen oder Badewannen sind meistens stilvoll und gemütlich eingerichtet. Auf die wirklich wichtigen Dinge muss nicht verzichtet werden: Tiny Houses, die als Hauptwohnsitz genutzt werden sollen, haben in der Regel ein großes Bett, einen Wohnbereich, eine Küche und eine Toilette. Durch effiziente Bauweise kriegen die Bewohner so auf kleinem Raum alles, was sie zum Leben brauchen.

Sechs Monate auf der Warteliste

Einer, der Menschen den Traum vom kleineren Leben erfüllt, ist Christian Kienel. In der dritten Generation Schreiner, baut Kienel mit seiner Firma neben kanadischen Blockhäusern seit zwei Jahren auch Tiny Houses. Erst ist einer von etwa 60 Herstellern in Deutschland. Sein erstes Tiny House hat er für sich selbst gebaut. Der Pferdeliebhaber hatte ursprünglich nach einem Ort gesucht, in dem er mit Familie und Bekannten nach dem Ausritt in der Nähe des Stalls verweilen kann. „Als ich dann zum ersten Mal von Tiny Houses gehört hatte, wollte ich das direkt ausprobieren“, sagt der Schweigen-Rechtenbacher. Das Ergebnis konnte sich gleich sehen lassen.

2019 präsentierte er seine Arbeit auf der Tiny-House-Messe in Karlsruhe. „Wir haben direkt so viele Anfragen bekommen, da habe ich gesagt: Ich mach das jetzt einfach“, so Kienel.

Seitdem ist das Ding ein Selbstläufer. Deutschlandweit werden inzwischen jährlich über 400 Tiny Houses hergestellt. Die Nachfrage ist bei Kienel so groß, dass potentielle Kunden erstmal ein halbes Jahr auf der Warteliste ausharren müssen.

Die Konstruktion dauert dann noch mal zwei bis drei Monate. In seinem Betrieb in Schaidt baut Kienel meistens an zwei Häusern gleichzeitig. Expandieren möchte er trotz steigender Nachfrage nicht: „Es ist mir wichtig, dass ich die Arbeit selbst mache, um die Qualität sicherzustellen.“

Einfach hinstellen geht nicht

Wer bei Kienel ein Tiny House bestellt, muss dafür zwischen 40.000 und 60.000 Euro hinblättern – je nachdem, wie der Kunde sich das neue Domizil vorstellt. Die Gestaltung bleibt dem Käufer weitestgehend selbst überlassen, Kienel berät nur. Einzige Bedingung: Das Gewicht darf die Grenze von 3,5 Tonnen nicht überschreiten, damit die Mini-Häuser per Anhänger transportiert werden dürfen. Sein Kundenstamm ist bunt gemischt, die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Kienel hat Kunden, die Tiny Houses als Ferienwohnungen vermieten oder als Gartenhäuschen nutzen. Ein großer Teil habe tatsächlich vor, die kleinen Buden als Erstwohnsitz zu nutzen.

Thomas Hoffmann ist seit einiger Zeit mit Christian Kienel in Kontakt. Der Insheimer hat mit Kienel sein eigenes Tiny House geplant. Er ist aber nicht, wie viele andere Interessierte, dem Minimalismus verfallen. „Ich möchte mir das Ding in den Garten stellen, es als Gästezimmer nutzen oder an warmen Sommerabenden mit Bekannten dort einkehren.“ Aber: Das Haus bestellen, mit dem Anhänger abholen und in den Garten stellen – so einfach ist das leider nicht. Tiny Houses gelten rechtlich als Gebäude, brauchen ein Grundstück und eine Baugenehmigung. Und damit die ausgestellt wird, muss das Haus den Vorgaben des örtlichen Bebauungsplans entsprechen. In seiner Bauvoranfrage hatte Hoffmann zur gewünschten Lage des Tiny Houses nur „In meinem Garten“ angegeben. Das ging nicht durch, er musste genauere Angaben nachreichen. Jetzt wartet er geduldig auf seine Baugenehmigung, um dann seinen Platz auf Kienels Warteliste einzunehmen.

Das Zentrum der Bewegung

Um genau bei solchen Problemen Abhilfe zu schaffen, hat sich in Karlsruhe 2019 der Tiny-House-Verband gegründet. Ein Jahr zuvor war das auf der Karlsruher Messe abgehaltene New Housing Tiny House Festival eine Initialzündung für die Szene in Deutschland. Viele der Protagonisten des Festivals waren dann auch Gründungsmitglieder des Verbands. Karlsruhe wird inzwischen als das deutsche Zentrum des Tiny-House-Movements angesehen. „Wir sehen uns als Verbindungsstelle zwischen Interessierten, Herstellern, Vereinen und Beratern“, sagt die Vorsitzende Regina Schleyer. Viel Mühe fließt zur Zeit in die Öffentlichkeitsarbeit und die Gespräche mit Politik und Kommunen. Damit die rechtliche Lage ein bisschen durchsichtiger wird und Menschen wie Thomas Hoffmann nicht jahrelang Behörden-Pingpong spielen müssen. „Die Baufenster sind auf klassisches Bauen ausgelegt, viele Kommunen wissen mit dieser neuen Wohnform noch gar nichts anzufangen“, so Schleyer.

Apropos Wohnform: In Karlsruhe, genauer gesagt auf dem Ettlinger Campingplatz, entsteht gerade nicht nur eine neue Form des Wohnens, sondern auch des Zusammenlebens. Dort befindet sich nämlich eine von bisher vier Tiny-House-Siedlungen in Deutschland. „Wir haben Stellplätze für 15 Häuser“, sagt Schleyer, die selbst in der Siedlung lebt. Es ist eine kleine Gemeinschaft von Gleichgesinnten geworden, die nachhaltig leben, sich von unnötigen Ballast lösen und auf das Nötigste reduzieren möchten. „Unser Durchschnittsalter ist ungefähr 50 Jahre. Von unseren persönlichen Hintergründen ist alles dabei“, erzählt Schleyer. Nur junge Familien gebe es keine. Mit Kindern auf so engem Raum zu leben, sei kaum machbar. Oft gemein sei den Bewohnern ein gewisser Knackpunkt, auf den die Lebensumstellung gefolgt ist. Das kann eine Scheidung oder der Auszug der erwachsenen Kinder sein. Nicht zu verwechseln sind die Tiny-House-Siedlungen mit amerikanischen Trailerparks, wo zumeist ärmere Menschen leben. Die Minihäuser sind zwar auf langer Sicht ziemlich preiswert. Das benötigte Startkapital für die Konstruktion und das Finden eines geeigneten Stellplatzes sei aber nicht unerheblich, sagt Schleyer. Mit etwa 80000 Euro solle man da rechnen.