Inmitten des Pfälzerwalds mit Blick auf den imposanten Trifels legen Camper gerne mal einen Stopp ein. Während der Corona-Zeit hat Annweiler das Potenzial seiner Wohnmobilstellplätze erkannt. Nun sollen die bestehenden verbessert und weitere ausgewiesen werden. Wo sind Standorte geplant?

Während der Corona-Zeit, als Urlaub vor der Haustür hoch im Kurs stand, rollten ungezählte Camper quer durchs Land. In dieser Zeit wurde auch der Wohnmobilstellplatz neben der idyllischen Markwardanlage in Annweiler geflutet. Die Stadt machte aus der Not eine Tugend und führte eine Stellplatzmiete ein, um die Blechlawinen unter Kontrolle zu kriegen und etwas fürs löchrige Gemeindesäckel zu tun. Knapp 7000 Euro konnten seitdem jährlich durch die Camper eingenommen werden. Gerade hat der Stadtrat die Verdopplung des Mietpreises von fünf auf zehn Euro pro Nacht beschlossen. Gleichzeitig soll den Wohnmobilisten künftig mehr Komfort geboten und das Standort-Angebot erweitert werden.

Klar ist, der Wohnmobilstellplatz Richtung Bindersbach am Rande des Kurparks ist der beliebteste Anlaufpunkt. Dort ist man inmitten der Natur, hat das Lama-Gehege, einen Spielplatz und die Minigolfanlage direkt um die Ecke, läuft nicht weit in die Innenstadt, und es gibt Toiletten und eine Versorgungsstation. Doch diese benötigt Ersatzteile, der Ablauf ist defekt und die Rinne zu schmal. Die Abwasserentsorgung soll verbessert werden. Dafür sind 9000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant. Auch die unansehnlichen Mülleimer sollen erneuert werden, wie die zuständige zweite Beigeordnete Carmen Winter nach einem Vor-Ort-Treffen in der vergangenen Woche berichtet. Im WC-Häuschen im Park seien bereits neue energiesparende Heizkörper installiert und Spiegel angebracht worden. Die Türen würden demnächst noch gestrichen. Im Zuge der geplanten Renaturierung des Bindersbachs könnte der dortige Weg etwas nach innen verlagert werden, um mehr Platz für die Wohnmobilisten zu gewinnen, damit diese weiter weg von der Straße stehen könnten. Diese Überlegung solle nun geprüft werden.

Parksituation am Schwimmbad soll kontrolliert werden

Ein zweiter Standort entstand während der Corona-Zeit auf dem Schwimmbad-Parkplatz. Dieser soll auch nach der Wiedereröffnung des Trifelsbads erhalten bleiben. Der städtische Arbeitskreis Wohnmobile findet, dass dort unbedingt noch Zufahrtsschilder angebracht werden müssen. Es sollen schräge Parkboxen eingezeichnet werden, um die Ein- und Ausfahrt zu erleichtern. Wie das Ganze bei parallelem Schwimmbadbetrieb läuft, müsse beobachtet werden. „Wenn die Camper die ganze Zeit zugeparkt werden, kann es dann eventuell nur Saisonbetrieb geben“, sagt Winter. Generell wünsche sich die Stadt Kontrollen durch das Ordnungsamt, da schon festgestellt worden sei, dass Autos länger auf den Wohnmobilstellplätzen geparkt hätten. Es sei auch das Anliegen geäußert worden, dass für Plätze ohne eigene Versorgungsstation, wie sie bisher nur am Kurpark vorhanden ist, weiterhin nur fünf Euro Gebühr bezahlt werden soll. Winter hatte bei der Verwaltung angefragt, ob eine Camping-Schwimmbad-Kombikarte möglich wäre. Dies sei aber schwer umsetzbar, da die Karten am Automat gezogen würden, so die Auskunft.

Die Stadt kann sich vorstellen, weitere Stellplätze zu schaffen. Im Gespräch ist dafür das Stadion. Die große Parkfläche davor ließe sich leicht für Camper ausweisen. Diese soll sich – da direkt an der Ortsdurchfahrt gelegen – eher an Kurzzeit-Camper, für die schnelle Übernachtung, richten, erklärt Winter. Um die leidige Müllsituation zu verbessern, sollten die Container dort entfernt werden. Geprüft werden soll, ob im Stadion die Wiese vor den Bogenschützen für Wohnmobile genutzt werden kann. Die Lage wäre ruhige, die Zufahrt problemlos. Man könnte eine Hecke als Abgrenzung zum Sportbetrieb pflanzen. Zudem gibt es noch die aktuell ungenutzte Fläche des Dirtbikeplatzes. Die Stadt will bei den Naturfreunden fragen, ob sie diese pachten wollen, um ihren Campingplatz zu erweitern.