Anfang April steht in Hochstadt ein Wohnhaus in Flammen. Das Obergeschoss brennt komplett aus, Menschen kommen zum Glück nicht zu Schaden. Nun ist klar, wieso es zu dem verheerenden Brand gekommen ist. Die Polizei ermittelt dennoch weiter.

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, unzählige Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer an, Nachbarn beobachten fassungslos die Szenerie – es ist ein Drama, das sich am 4. April im Norden Hochstadts abspielt. Immerhin entsteht an diesem für die Eigentümer und Bewohner des Hauses so unheilvollen Tag „nur“ ein Sachschaden. Denn der 86-Jährige, der im Obergeschoss zu Hause ist, kann rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die fünfköpfige Familie, die im Untergeschoss lebt, ist zum Zeitpunkt der Katastrophe erst gar nicht daheim. Doch wie konnte es dazu kommen, dass das Gebäude ein Raub der Flammen wurde? War es einfach ein Unglück, war es Fahrlässigkeit oder war es gar Brandstiftung?

Antworten darauf bleiben knapp sieben Wochen lang aus. Nun ist klar: Niemand hatte Schuld am Ausbruch des Feuers. Es sei davon auszugehen, so heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau, dass der Brand in der Küche des Obergeschosses ausgebrochen sei. Die Ermittlungen, an denen auch ein Brandsachverständiger maßgeblich beteiligt war, hätten ergeben, dass sich ein Haken gelöst habe, an dem ein Topflappen aufgehängt gewesen sei. „Dieser fiel auf eine eingeschaltete Herdplatte und geriet in Brand. Die Flammen griffen schnell auf das Küchenmöbel über und das Feuer breitete sich dann im gesamten Obergeschoss aus.“ Die Ermittler kommen aufgrund dieser Erkenntnisse zu dem Schluss, dass nichts auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln hindeutet. Wie hoch der Sachschaden ist, geht aus dem Brandgutachten nicht hervor. Auch die Eigentümerin des Hauses möchte sich dazu auf Nachfrage nicht weiter äußern, ebenso wenig dazu, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Ermittlungen wegen Einbruchs laufen weiter

Für die Kriminalpolizei (Kripo) liegt das Thema Wohnhausbrand in Hochstadt damit bei den Akten. So ganz erledigt ist die Sache allerdings noch nicht. Denn in der Nacht nach dem verheerenden Feuer wurde in die Ruine eingebrochen. Davon zeugte ein zerstörtes Polizeisiegel an der Haustür. Zunächst schien es so, als ob die Diebe eine Modelleisenbahn aus dem Keller gestohlen hätten. Das gute Stück wurde jedoch wenig später wieder gefunden. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist nach wie vor unklar, wie Kripo-Sprecher Benjamin Preis auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt. Eine Spur zu möglichen Tätern gebe es nicht, „wir ermitteln immer noch gegen Unbekannt“. Bei derartgien Ermittlungen sei man einerseits auf die Auswertung der Spuren vom Tatort, andererseits aber auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, sagt Preis.