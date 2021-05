Auch im Alter sein Leben noch möglichst selbstständig in gewohntem Umfeld gestalten können: Wer wünscht sich das nicht? In ländlichen Gegenden fehlen aber oft die Voraussetzungen. In Schwanheim soll sich das jetzt ändern. Unterstützung bekommt die Gemeinde über ein Landesprojekt.

„Wohnpunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ heißt ein Projekt der Landesregierung, das altersgerechtes Wohnen auf dem Dorf fördert. Dieses Jahr gehört neben Klingenmünster und Singhofen im Rhein-Lahn-Kreis Schwanheim zu den drei ausgewählten Gemeinden in Rheinland-Pfalz.

Schon vor einem Jahr hatte die südwestpfälzische Waldgemeinde mit ihren rund 600 Einwohnern großes Interesse an dem Vorhaben bekundet. Laut Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller will die Gemeinde über das Projekt die Gestaltung eines neuen Dorfmittelpunkts ins Rollen bringen. Im März 2020 hatten Studenten aus Kaiserslautern ihre Ideen für altersgerechtes Wohnen in Schwanheim als Ergebnis einer Studienarbeit präsentiert.

Baugenehmigung in diesem Monat erwartet

Entstehen soll der neue Dorfmittelpunkt auf einem noch unbebauten Gelände zwischen Bürgerhaus und Kindergarten, das die Gemeinde aus ehemaligem Kircheneigentum erworben hat. Das sei von allen Teilen des Ortes gut erreichbar, sagt Schwarzmüller. Bestandteil des Dorfzentrums soll ein Wohnprojekt für alte Menschen werden. Dort könnten die Senioren Verwandte treffen, spazieren gehen. Eben ein Ort, an dem man sich nicht alleine fühle.

Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht, schränkt der Ortschef ein. Jetzt hofft er, das Projekt durch die fachliche Unterstützung des Landes zu konkretisieren. Aber einfach werde es wohl nicht werden, ist ihm bewusst. Die Vorstellungen sollen ausgearbeitet und in regelmäßigen Versammlungen den Bürgern vermittelt werden. Schwarzmüller erwartet die Genehmigung zum Bauen noch in diesem Monat.

Finanzierung über Genossenschaftsmodell?

Die Gemeinde möchte bei dem Projekt auf die Erwartungen der künftigen Bewohner eingehen, erklärt Schwarzmüller. So sollen Wohngemeinschaften eingerichtet werden, die sich weitgehend selbst versorgen und umeinander kümmern können. Auch sollen Wohnungen oder Zimmer für zwei Menschen oder für nur eine Person entstehen. Durchweg wird für barrierefreies Leben gesorgt. Damit die betagten Menschen fit bleiben, ist Gesundheitsförderung vorgesehen. Zudem werde den Bewohnern ermöglicht, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen. Denn auch im Alter ist es schön, noch gebraucht zu werden. Und junge Menschen freuen sich im Gegenzug, Begabungen wie basteln, werkeln, stricken und häkeln vermittelt zu bekommen. Ärztliche Betreuung und Pflege gehören laut Schwarzmüller zum selbstverständlichen Angebot.

Um das Ganze umzusetzen, hält er ein Genossenschaftsmodell für denkbar. Bewohner könnten sich mit einem bestimmten Kapital an der Finanzierung des Projekts beteiligen und so erreichen, dass ihren persönlichen Wünschen detaillierter entsprochen wird. Die Beteiligung ließe sich später verkaufen oder vererben.