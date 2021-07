Wohnen im Alter, so selbstständig wie möglich, aber auch so gut betreut wie nötig: In Klingenmünster wird derzeit geprüft, wie dieses Ziel durch den Bau einer Seniorenwohnanlage erreicht werden kann.

Im April konnten die Bürger mit einer ihre Meinung zu diesem Thema kundtun. 166 ausgefüllte Fragebogen kamen zurück. Am Mittwoch, 7. Juli, werden um 18.30 Uhr in der Klingbachhalle die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt.

Nach einer Einführung durch die ehrenamtliche Projektbeauftragte Claudia Oestreich wird der hauptamtliche Projektbegleiter Martin Theodor von der Landauer Beratungsstelle Kobra verschiedene mögliche Wohnmodelle erläutern: vom barrierefreien Wohnen bis zur Wohn-Pflege-Gemeinschaft. Nach einer Fragerunde hat Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory das Schlusswort.

Fahrdienst zur Klingbachhalle

In der Klingbachhalle werden Listen ausliegen, in die sich alle Menschen eintragen können, die sich für ein Wohnprojekt interessieren beziehungsweise an der Vorbereitung und Planung mitwirken wollen.

Für mobil eingeschränkte Menschen wird ein Fahrdienst zur Klingbachhalle angeboten. Dieser kann unter Telefon 06349 962654 angemeldet werden.