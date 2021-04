Wohnen im Alter: Dieses Thema scheint bei den Bürgern von Klingenmünster auf großes Interesse zu stoßen. Von den Fragebogen, die Mitte April in der Gemeinde verteilt wurden, sind 164 ausgefüllt zurückgegeben worden. Ein wirklich gutes Ergebnis, findet Projektkoordinator Martin Theodor von der Beratungsstelle Kobra. Die Antworten werden in den nächsten Tagen ausgewertet. Wie berichtet, wurde Klingenmünster als Wohnpunkt-Gemeinde in Rheinland-Pfalz ausgewählt. Das Landesprojekt „Wohnpunkt RLP“ begleitet Kommunen ein Jahr lang in der Vorbereitung und unterstützt sie in der Planung von Senioren-Wohnmodellen. Die Bürger werden aktiv mit einbezogen.

Am 11. Mai um 18 Uhr war in der Klingbachhalle ein Informationsabend geplant, bei dem unter anderem die Ergebnisse der Auswertung vorgestellt werden sollten. Die Veranstaltung muss wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt werden. Das Projektteam hofft aber, dass eine Präsenz-Bürgerversammlung noch vor der Sommerpause nachgeholt werden kann. Auf jeden Fall soll – ob in Präsenz oder schriftlich – über das Ergebnis informiert werden. Unterdessen will das Projektteam intern weiterarbeiten und das Netzwerk ausbauen. Erste Gespräche mit potenziell Beteiligten sollen geführt werden.