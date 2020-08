In Edenkoben, Gommersheim, Weyher und Venningen gibt es Wochenmärkte. Frische Produkte aus der Region werden dort angeboten, von Brot über Wurst bis zu Käse. Auf dem Markt in Edenkoben gibt es nun ein neues Angebot.

„Solche Wochenmärkte tragen zu einer guten Infrastruktur in den Gemeinden bei, fördern das Dorfleben. Und noch eines ist ganz wichtig: Die Produkte auf den Wochenmärkten stammen überwiegend aus der Region“, sagt Bürgermeister Olaf Gouasé. Er weist auf eine Neuerung beim Wochenmarkt in Edenkoben hin, der jeden Mittwoch zwischen 7 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Goldenen Eck ist. Künftig wird Emma Rück aus Hochstadt ihren Stand dort aufbauen und Wildprodukte aus Revieren der Südlichen Weinstraße anbieten. Premiere ist am Mittwoch, 12. August. Der Einstand wird von Jagdhornbläsern des Jagdverbands begleitet.

Zur Information: Der Wochenmarkt in Gommersheim ist immer donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr auf dem Dorfplatz, in Venningen gibt es frische Produkte jeden Dienstag und Samstag von jeweils 6 bis 11 Uhr auf dem Schulhof, und in Weyher stehen Verkaufsstände immer samstags von 7 bis 11.30 Uhr am Rathaus.