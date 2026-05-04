An der Südlichen Weinstraße sind die Weißstörche zurück. Führungen, Storchenzentrum und ein neues Digitalprojekt machen ihren Lebensraum erlebbar.

Mit der Rückkehr der Weißstörche an die Südliche Weinstraße beginnt auch in diesem Jahr die Brutsaison. Die Tiere prägen laut Verein Südliche Weinstraße das Landschaftsbild rund um die Queichwiesen und stehen für das Zusammenspiel von Landwirtschaft, Natur und menschlicher Nutzung.

Bereits ab Februar kehren die ersten Störche aus ihren Winterquartieren zurück. Im Frühjahr beginnt die Brutzeit, in den Sommermonaten wachsen die Jungtiere heran. Für die Aufzucht benötigen die Vögel große Mengen Nahrung, die sie in den feuchten Wiesenlandschaften entlang der Queich finden.

Interessierte können die Tiere bei geführten Storchentouren erleben. Diese finden noch bis August jeweils mittwochs um 18 Uhr statt und dauern etwa 90 Minuten. Die Touren führen zu Nestern und durch die Wiesenbereiche rund um Bornheim. Eine Anmeldung ist online unter www.suedlicheweinstrasse.de/offenbach/fuehrung-storchentour möglich.

Queichwiesen als Lebensgrundlage

Ein weiterer Anlaufpunkt ist das Rheinland-Pfälzische Storchenzentrum in Bornheim. Dort informiert eine barrierefreie Ausstellung über Biologie, Zugverhalten und Schutzmaßnahmen der Tiere. Ergänzend bieten sogenannte Nestkameras auf der Internetseite pfalzstorch.de Einblicke in das Brutgeschehen.

Zur Pflege verletzter Tiere dient die Storchenscheune, in der geschwächte Störche versorgt und auf ihre Rückkehr in die Natur vorbereitet werden. Weitere Informationen zum Thema Störche gibt es unter www.suedlicheweinstrasse.de/stoerche.

Die Lebensgrundlage der Vögel bilden die Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim. Mit rund 450 Hektar handelt es sich um das größte aktiv betriebene Wiesenbewässerungssystem Deutschlands. Die Bewässerung erfolgt über ein historisches Netz aus Gräben und Wehren und wurde 2023 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Ergänzend zu den bestehenden Angeboten ist das Projekt „Digitale Erlebniswelt Queichwiesen“ geplant. Entlang von Rad- und Wanderwegen sollen interaktive Stationen entstehen, die Natur, Geschichte und Technik verbinden. Das Vorhaben hat ein Gesamtvolumen von rund 512.000 Euro und wird zu 85 Prozent gefördert.