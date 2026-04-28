Die Straftaten in der Südpfalz gehen zurück. Die Polizei verzeichnet auch ein sinkendes Opferrisiko. Zugleich steigen Sexualdelikte, oft im häuslichen Umfeld.

Die Südpfalz gilt schon als sicheres Gebiet, jetzt ist sie noch sicherer. Besonders hervorzuheben ist aus den Augen der Polizei der Rückgang der Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden: Diese ist im Vergleich zum Vorjahr um nahezu fünf Prozent gesunken und erreicht damit den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre, teilt der Leiter der Polizeidirektion Landau, Jürgen Traub, im Gespräch mit der RHEINPFALZ mit.

Verstärkte Kontrollen von zentralen öffentlichen Plätzen und Parks zeigten Wirkung. Parallel dazu reduzierte sich auch die Zahl der registrierten Straftaten um rund sieben Prozent. Dies sei ein bundesweiter Trend. Zudem konnte die Aufklärungsquote leicht gesteigert werden und liegt nun bei 60,3 Prozent. Zunehmend stellt die Polizei eine Verschiebung von Straftaten in den Bereich Cyberkriminalität fest.

Unterschiedliche Entwicklungen

In einem anderen Bereich verzeichnet die Polizei hingegen einen deutlichen Anstieg der Straftaten – und zwar bei Sexualdelikten, insbesondere bei Vergewaltigungen im Kontext häuslicher Gewalt. In diesen Fällen handelt es sich häufig um Taten durch aktuelle oder ehemalige Partner. Insgesamt wurden in der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße im vergangenen Jahr 26 Vergewaltigungen registriert (2024 waren es 15). Davon fallen zwölf unter die Kategorie häusliche Gewalt, also Vergewaltigungen in der Partnertschaft, was einem Anstieg von 1100 Prozent entspricht, denn 2024 tauchte hier nur ein Fall in der Statistik auf. Davon abgesehen haben im Bereich Partnerschaftsgewalt die Bedrohungen zugenommen, die Körperverletzungen sind hingegen gesunken.

Rückläufig ist die Zahl bei Betäubungsmitteldelikten. Foto: Michael Brandt/dpa

Die Polizei führt diese Entwicklung unter anderem auf ein verändertes Anzeigeverhalten zurück. „Es zeigen mehr Menschen an“, sagt Jürgen Traub. In diesem Zusammenhang kommt dem etablierten „Stopp-Netzwerk“ eine besondere Bedeutung zu. Dazu gehören etwa die Interventionsstelle, das Frauenhaus, die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit der Verbreitung pornografischer Inhalte, häufig im Kontext sozialer Medien. Die Polizei wirbt ausdrücklich für eine Anzeigenerstattung, damit Hilfe für die Opfer initiiert werden kann.

Demgegenüber stehen deutliche Rückgänge in anderen Deliktsfeldern. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den Rauschgiftdelikten, deren Zahl erheblich gesunken ist. Wesentliche Ursache dafür sei die Legalisierung von Cannabis, sagt Traub. Ebenso wurden weniger Verstöße gegen das Waffengesetz registriert.

Teilweise hohes Dunkelfeld

Auch wenn die Sicherheitslage in der Südpfalz also überwiegend positiv sei, müsse in einzelnen Bereichen von einem Dunkelfeld ausgegangen werden, merkt Direktionsleiter Traub an. Damit gemeint sind Straftaten, von denen die Polizei nichts erfahre. Eher im niedrigen Bereich dürfte dies beispielsweise bei Wohnungseinbrüchen liegen, sagt der Polizeichef, besonders hoch im Bereich der häuslichen Gewalt – geschätzt etwa 90 Prozent.