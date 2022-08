Im Herbst steigt die World Skills Competition, die Weltmeisterschaft der Berufe. Das deutsche Nationalteam der Maurer hat gerade seine Trainingswoche in Annweiler absolviert. Und dabei nicht nur fleißig geübt, sondern auch ein Kunstwerk von Dauer für die Trifelsstadt geschaffen.

Handwerker brauchen Messgeräte für ihre Arbeit. Da ist die Annweilerer Firma Stabila der ideale Partner. Seit Jahren bietet der Messgerätehersteller seinen Campus als Trainingszentrum für die Deutschen Nationalmannschaften des Bauhandwerks an. Zudem unterstützt Stabila die Teams mit Messgeräten und ist bei vielen Wettbewerben mit einem eigenen Trainerteam zur Beratung und Unterstützung der Teilnehmer vor Ort. Etliche Handwerker, die das Abschlusstraining in der Trifelsstadt durchliefen, kamen bei den Europa- oder Weltentscheiden aufs Siegertreppchen.

Gerade hat wieder ein Nachwuchs-Maurer-Quartett in Annweiler gastiert und „durch eine unglaubliche Gemeinschaftsleistung am Westeingang der Stadt etwas Einmaliges geschaffen“, freut sich Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Bei den Trainingswochen auf dem Stabila-Campus werden in der Regel Projekte umgesetzt, die danach wieder entfernt werden müssen. Diese seien meist viel zu schade zum Zerstören, findet der Stabila-Trainingsleiter Philipp Scholz: „So war es für uns naheliegend, gemeinsam mit der Stadt ein sinnvolles und auch nachhaltiges Projekt zu realisieren.“

Beginn der geplanten Gerber-Radwegs

Da die Stadt schon länger plant, einen Gerber-Radweg am Schwimmbad und an den Bächen entlang in Richtung Stadt auszuzeichnen, wurde die Idee geboren, dafür einen Empfangsbereich zu schaffen. In vier Tagen baute das Team eine geschwungene Mauer mit dem Annweilerer Schriftzug und Wappen. „Solch ein Kunstwerk hätten wir als Stadt aufgrund unserer finanziellen Situation nie umsetzen können“, sagt Seyfried. Die Pizzeria unterm Trifels habe das Grundstück dafür zur Verfügung gestellt. Unterstützt hätten zudem der Bauhof, die Trifels Natur und das Planungsbüro Stadt + Natur.

Es sollen noch Sitzbänke und ein Gerberfass aufgestellt werden, um zu Rast auf dem Platz einzuladen, und Schilder sollen die Geschichte der Gerber in der Stadt erklären. „Wenn das Projekt im nächsten Jahr fertig sein wird, werden wir einen schönen Eingangsbereich für Fußgänger und Radfahrer haben. Vorbei am geschichtsträchtigen Schleusenwerk, am Schwimmbad und an den Bächen entlang kann man Annweiler dann von seiner ruhigen und idyllischen Seite erleben“, so Seyfried.