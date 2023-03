Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in Deutschland das Impfen ziemlich langsam vorangeht, werden in der Backstube von Claus Becker in Edenkoben zahlreiche Dosen produziert und direkt in Spritzen aufgezogen. Über süße Stimmungsaufheller in dunkler Zeit.

Bei der Bäckerei „De Bäcker Becker“ in Edenkoben können sich Kunden ab sofort auch eine Impfung abholen – eine Impfung der etwas anderen Art. Bäckermeister