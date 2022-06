Beim Wirtschaftsweg, der von der Landesstraße zwischen Altdorf und Duttweiler zur Recyclingfirma Walcher führt, besteht Handlungsbedarf. Wie Ortsbürgermeister Helmut Litty (parteilos) auf Anfrage berichtet, ist der Asphalt an mehreren Stellen beschädigt. Besonders der Einfahrtsbereich zur Firma, die sich im Süden der Gemeinde befindet, sei in einem schlechten Zustand. Das Landauer Ingenieurbüro Schulbaum hat dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Entwurf vorgelegt, bei dem im Einfahrtsbereich ein Bordstein vorgesehen ist, zudem soll das Oberflächenwasser in eine neu geplante Entwässerungsmulde laufen. Der Rat sieht die Pläne positiv. Nach einem geltenden Vertrag mit Walcher sollen alle entstehenden Kosten von der Firma zurückgefordert werden. Über die Verteilung gibt es allerdings noch Uneinigkeit, erklärt Litty.