Klingenmünster hat ein neues Gewerbegebiet. Zum Jahresbeginn hat dort der erste Betrieb Eröffnung gefeiert. Das Problem: Die Gemeinde bekommt die restlichen Areale nicht los.

Die Kassen vieler Gemeinden sind leer. Gezwungenermaßen ist deshalb Sparen angesagt. Wunschprojekte, immer häufiger sogar eigentlich notwendige Bauarbeiten und Sanierungen werden aufgeschoben. Nur mit einer strengen Ausgabendisziplin ist es Kommunen landauf, landab noch möglich, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können. Eine langfristige Verbesserung der Finanzlage bringt das freilich nicht. Dazu braucht es unbedingt auch höhere Einnahmen. Glücklich ist derjenige, der einen Weg findet, genau das zu gewährleisten.

Zu diesen Glücklichen zählt Klingenmünster – zumindest in der Theorie. Das Landeckdorf hat nämlich ein neues Gewerbegebiet erschlossen. Es trägt den Namen „Am Lokschuppen“ und liegt am östlichen Ortseingang, schräg gegenüber vom Sportplatz. Dass an dieser Stelle ein Gewerbegebiet entstehen wird, ist schon lange klar. Zunächst im Jahr 2019, dann noch einmal im Jahr 2021 gab es entsprechende einstimmige Ratsbeschlüsse, wie Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory (SPD) informiert. Im Jahr 2023 wurde schließlich mit der Erschließung des Areals begonnen, 2025 waren die Arbeiten erledigt. „Es sind rund 28.000 Quadratmeter erschlossen, insgesamt gibt es dort 15 Bauplätze“, erklärt Flory.

Erst 20 Prozent der Bauplätze verkauft

Neben dem neuen Multifunktionsgebäude für die Feuerwehr und den Bauhof, das etwa ein Viertel der gesamten Fläche einnehmen wird, sollen vor allem kleinere Betriebe, die innerorts keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr haben, eine neue Heimat am Lokschuppen finden. So wie die Kfz-Werkstatt von Tobias Hübenthal, die bislang in Silz beheimatet war und am 31. Januar als erster Betrieb im neuen Gewerbegebiet eröffnet wurde. Das Problem: Weitere Neuansiedlungen lassen auf sich warten. Und das, obwohl die Interessenten zu Beginn der Planungen vor sieben Jahren Schlange standen.

Damals, im Jahr 2019, war noch nicht absehbar, was kommen wird. Vor allem die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine trafen die Wirtschaft empfindlich. Erholt hat sie sich bis heute nicht wirklich. „Derzeit herrscht eine allgemeine Wirtschaftsschwäche, was wir auch bei der derzeitigen Nachfrage für Flächen spüren“, sagt Flory. Konkret heißt das: Von den Arealen, die die Gemeinde für 185 Euro pro Quadratmeter zum Verkauf anbietet, sind erst 20 Prozent verkauft.

Bürgermeisterin sicher: Flächen werden noch gekauft

Das macht sich finanziell gleich doppelt bemerkbar. „Mittel- und langfristig ist das Gewerbegebiet wichtig für die Gewerbesteuereinnahmen“, erklärt Flory. Die Steuern fließen aber natürlich nur dann in den Gemeindesäckel, wenn sich Betriebe ansiedeln. Zudem müssen die Kosten für die Entwicklung des Gewerbegebiets refinanziert werden. Die Bürgermeisterin spricht von rund 3,5 Millionen Euro, die Klingenmünster für Grundstücksankauf, Erschließung und Vermessung bezahlen musste. Auf diesen Kosten bleibt Klingenmünster erst einmal sitzen.

Flory macht keinen Hehl daraus, dass man sich die Sache im Landeckdorf anders vorgestellt hatte. Nervös ist sie allerdings nicht. „Der Verkauf von Gewerbegebieten dauert im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre, in ländlichen Gebieten 15 Jahre“, erklärt sie. „Es bestehen keine Bedenken, dass die Flächen im üblichen Zeitrahmen abgesetzt werden können.“ Grundsätzlich ist sie überzeugt davon, dass die Entscheidung für das neue Gewerbegebiet richtig war. „Bauland ist sehr begrenzt und daher eine sehr werthaltige und inflationssichere Investition.“ Bis die sich für Klingenmünster auszahlt, braucht es allerdings noch etwas Geduld.