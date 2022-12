In Freimersheim könnte es in Zukunft ein Interesse an einer Sanierung des älteren Baubestandes im Ortskern geben. Deshalb wurde angeregt ein Sanierungsgebiet auszuweisen.Hubert Deubert vom gleichnamigen Planungsbüro aus Quirnheim stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Pläne vor.

Damit ein solches Gebiet ausgewiesen werden kann, ist zunächst die Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung mit Beteiligungsverfahren und der Beschluss einer Sanierungssatzung erforderlich. Die spätere Begleitung und Beratung von Sanierungswilligen wird dann von einem Berater durchgeführt.

Deubert erläuterte die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufstellung eines Sanierungsgebiets und deren Ablauf. Ziel ist es, vorhandene städtebauliche Missstände zu beseitigen und privaten Hauseigentümern Anreize zu bieten, ihre Gebäude zu modernisieren und instand zu setzen. Hierbei kann das Sanierungsrecht mit der Dorferneuerung verknüpft werden.

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich noch ein weiteres Planungsbüro zur Vorstellung eines solchen Vorhabens zu kontaktieren, um vielleicht noch weitere Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen.

Mehrheitlich beschloss der Rat auch ab dem 1. Januar 2023 die Anhebung der Grundsteuer A von bisher 320 auf 345 Prozent. Die Grundsteuer B erhöht sich von 370 auf 465 Prozent. Damit entspricht die Gemeinde den neu festgesetzten gesetzlichen Nivellierungsvorgaben des Landes Rheinland-Pfalz. Die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 Prozent.