Am Sonntag, 11. August, heißt es an der L513 zwischen Walsheim und Knöringen „Zieh den Karren aus dem Dreck“. Unter diesem Motto steht nämlich das 26. Südpfälzer Schlepperpulling, das um 12 Uhr beginnt. Laut Mitteilung des Schlepperpulling-Teams Walsheim-Nußdorf treten Winzer aus der Umgebung mit ihren Schmalspurtraktoren gegeneinander an und versuchen, den mit Gewichten beladenen Bremswagen möglichst weit über den präparierten Acker zu ziehen. Die Traktoren sind in fünf verschiedene Klassen eingeteilt. Breitreifen, veränderte Luftzufuhr und das Anbringen von Zusatzgewichten seien nur einige der vielen kreativen Möglichkeiten seinen Schlepper zu optimieren und die Leistung voll auszuschöpfen. Teilnehmer müssen sich bis spätestens 11.30 Uhr anmelden. Der Eintritt ist für die Besucher frei. Weitere Informationen unter www.schlepperpulling.de oder per E-Mail an info@schlepperpulling.de.