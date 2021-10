„Winestream 5.0“ heißt die fünfte Ausgabe der Online-Weinprobe, die am Samstag, 6. November, um 20.15 Uhr über Facebook live aus der Kulturscheune in St. Martin übertragen wird. Sieben Proben örtlicher Betriebe stehen auf dem Programm.

Moderator, Entertainer und „Mademer Urgestein“ Christian Hormuth verspricht beste Unterhaltung und großes Fachwissen. Er stellt bei einem kurzweiligen und abwechslungsreichen Programm sechs Weine und einen Sekt aus St. Martin im Kurzinterview mit den jeweiligen Winzern vor. Daneben sind die ehemalige Deutsche Weinkönigin Katja Klohr und die Moderatorin und TV-Wetterfee Claudia Kleinert Gäste. Zauberkunst präsentiert der Magier Ralf Gagel. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Mademer Daachlöhner“.

Im Weinpaket sind enthalten: 2020er Scheurebe Sekt trocken (Weingut Helmut Schreieck), 2020er Sauvignon Blanc feinherb (Herrengut), 2020er Riesling Alte Rebe trocken (Gilda Moll), 2020er Weißburgunder Elegance trocken (Altes Schlößchen), 2019er Huxelrebe Spätlese (Alfons Hormuth), 2020er Cuvée Rot „Naturvino“ trocken (Raabe) und 2019er Spätburgunder trocken (Christmann).

Die Liveübertragung über Facebook beginnt um 20.15 Uhr aus der Kulturscheune. Zur Teilnahme wird kein Facebookaccount benötigt, und die Aufzeichnung des Winestreams bleibt dauerhaft auf der Facebookseite. Wer also am 6. November verhindert sein, kann die Probe an jedem beliebigen Tag nachholen.

Zusätzlich im Paket sind das Urlaubsmagazin „St. Martin Einzigartig 2021/22“, die Imagebroschüre „St. Martin Sehenswert“ und ein Dorfsenf der örtlichen Senfmanufaktur „Toms Senf & Saucen“. Zudem kann eine Dose Hausmacher Leberwurst bestellt werden (Aufpreis fünf Euro). Ein begleitendes Käsepaket gibt es über die Hungener Käsescheune (www.kaesescheune.de).

Bestellungen zum Preis von 59 Euro (bei Postversand oder Lieferung an die Haustür bis 20 Kilometer um St. Martin) oder 53 Euro (bei Abholung an der Tourist-Info ab 30. Oktober) bis 29. Oktober in der Tourist-Info St. Martin oder über Facebook. Infos: 06323 5300, Mail: winestream@sankt-martin.de.