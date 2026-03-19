Vier Windräder sind in Edesheim und Großfischlingen geplant. Die lokale Politik hat dem Projektentwickler den Weg geebnet. Wieso auch Stromkunden davon profitieren sollen.

Der Projektentwickler Wiwi Consult ist dem Bau der Windräder, die er im nördlichen Teil des Landkreises SÜW plant, einen Schritt nähergekommen. Wie Edesheims Ortsbürgermeister Christian Kocher und Amtskollegin Sibylle Menyhárt aus Großfischlingen informieren, haben ihre beiden Gemeinderäte beschlossen, mit dem Unternehmen Verträge einzugehen.

Es geht um Sicherung von Grundstücken

Diese Vereinbarungen erlauben der Mainzer Gesellschaft, öffentliche Wege zu nutzen und Kabel zu verlegen. Die vier Windräder selbst würden auf privaten Grundstücken errichtet, bei denen die Ortsgemeinden „keine Aktien im Spiel haben“.

Die jüngsten Beschlüsse, die in Edesheim laut Ortschef Kocher knapper ausfiel als im Nachbarort, ebnen Wiwi Consult den Weg für den Bau der Anlagen. Frühestens 2029 sollen sie in Betrieb gehen, wie ein Unternehmenssprecher informiert. Zu den Kosten könne er aktuell keine Angaben machen.

Welche Einnahmen generiert werden

Bei diesem Projekt sollen die beiden Dörfer jeweils mit einem Pauschalbetrag finanziell entschädigt werden, der sich in einem fünfstelligen Bereich bewegt und jährlich auf die Gemeindekassen überwiesen werden würde. Außerdem würden, in finanzieller Hinsicht gesehen, auch die restlichen Gemeinden der Verbandsgemeinde Edenkoben profitieren. Also auch die, die sonst keine Chance haben, Flächen auf ihrer Gemarkung für vergleichbare Projekte freizugeben. Das gelingt, weil Pachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücke an die Verbandsgemeinde abgeführt werden, die im Gegenzug die Umlage entsprechend reduziert, welche die Dörfer zur Finanzierung der Verwaltung zu leisten haben.

Bürger, die im Umfeld der geplanten Windräder leben, sollen die Möglichkeit bekommen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das teilt Wiwi Consult an. Auch wird das Unternehmen ihnen einen vergünstigten Ökostromtarif nach Inbetriebnahme der Anlagen anbieten.