In einem Weinberg werden zwei Männer von einem Wildschwein attackiert. Einer rettet, der andere wird verletzt. Der Kreisjagdmeister erklärt, wie man sich schützen kann.

Für die meisten Menschen war am Pfingstmontag Erholung angesagt. Klar, am Feiertag ruhte die Arbeit. Stattdessen stand in vielen Fällen ein Ausflug auf dem Programm. Zu den wenigen Personen, die zumindest nicht den ganzen Tag Freizeit hatten, zählen zwei Mitarbeiter eines Flemlinger Winzerbetriebes. Sie waren am Mittag in einem Weinberg unterwegs, um dort an den Drähten zu arbeiten. Gerade in der Landwirtschaft ist es ganz normal, dass auch am Feiertag gewerkelt werden muss. Alles andere als normal war jedoch das Ende des Arbeitstages für die beiden Männer.

Gegen 16 Uhr sitzt einer von ihnen auf einem Wingertspfahl, der andere liegt blutend am Boden. An seinem Bauchnabel klafft eine mehrere Zentimeter lange Wunde, wie ein Foto zeigt. Er muss im Krankenhaus wegen dieser Wunde und wegen Prellungen im Bauchbereich behandelt werden. Es ist das Resultat eines Angriffs. Nicht etwa eines menschlichen Angriffs, die Männer wurden von einem Wildschwein attackiert.

Zweiten Angriff mit Händen und Füßen abgewehrt

Davon berichtet Kreisjagdmeister Jörg Sigmund am Tag danach. Er wurde umgehend über den Angriff informiert. Am Dienstag ist er mit dem verletzten Opfer in dem Weinberg nahe Böchingen, um sich den Hergang an Ort und Stelle erklären zu lassen. Die beiden seien in einer Zeile unterwegs gewesen und haben etwas an den Drähten gearbeitet, erzählt Sigmund. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Nur eine Zeile weiter liegt eine Wildschweinrotte, gut getarnt in einem hochgewachsenen Blühstreifen. „Es waren zwei Bachen und drei oder vier Frischlinge“, sagt der Kreisjagdmeister. Vor allem die Tatsache, dass Jungtiere mit dabei sind, wird den Männern schließlich zum Verhängnis.

„Ich denke, die Schweine sind erschrocken, als die beiden relativ nahe an ihnen vorbeigelaufen sind“, erklärt Sigmund. Eine der Bachen habe dann sofort angegriffen. Während sich der eine Arbeiter auf einen Wingertspfahl retten konnte, erwischte es seinen Kollegen. Die Bache habe ihm einen kräftigen Schlag mit dem Wurf, also dem Kopf, verpasst, sodass er zu Boden gefallen sei, erklärt Sigmund. Einen weiteren Angriff habe der Mann dann mit Händen und Füßen abwehren können, woraufhin die Rotte das Weite gesucht habe.

Angriff der Bache nicht außergewöhnlich

„Dieser Zwischenfall zeigt, wie gefährlich eine Begegnung mit einer frischlingsführenden Bache sein kann“, sagt Sigmund. Denn das Verhalten des Schweins vom Montag ist nicht außergewöhnlich. Die Tiere schützen ihren Nachwuchs sehr aggressiv. Kommt man der Familie zu nahe, fühlen sich die Bachen bedroht und attackieren den vermeintlichen Angreifer. „Deshalb wird Schwarzwild, wozu die Wildschweine zählen, auch als wehrhaftes Wild bezeichnet“, erklärt der Kreisjagdmeister.

Im Grunde genommen hatte der Verletzte noch Glück im Unglück. Sigmund geht davon aus, dass es sich um eine große Bache mit mindestens 60 Kilogramm Körpergewicht gehandelt hat. „Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können.“ Er erinnert an einen Vorfall aus dem Vorjahr in Edenkoben, bei dem gleich drei Menschen angegriffen wurden. Dort sei es zu schwereren Verletzungen gekommen als dieses Mal.

Mehrere unglückliche Faktoren führen zur Attacke

Einen Vorwurf könne man den beiden am Montag attackierten Männern keinesfalls machen. Vielmehr kamen in diesem Fall mehrere ungünstige Faktoren zusammen. Zunächst einmal konnten die Arbeiter beileibe nicht damit rechnen, dass nur eine Rebzeile weiter eine Wildschweinrotte im hohen Gras liegt und Mittagsruhe hält. Des Weiteren spielt auch die Größe der Bache eine entscheidende Rolle. „Eine kleinere Sau hätte wahrscheinlich nicht angegriffen“, sagt Sigmund.

Dass es überhaupt zum Äußersten kam, ist ebenfalls nicht alltäglich. Einerseits sind Wildschweine dämmerungs- beziehungsweise nachtaktiv. Andererseits ziehen sie solche Attacken nicht immer durch. „Die Tiere machen meistens einen Scheinangriff und bleiben ein paar Meter vor dem vermeintlichen Angreifer stehen“, erklärt Sigmund. Wahrscheinlich war im vorliegenden Fall der Abstand aber einfach zu gering. „Wilde Tiere sind einfach unberechenbar“, konstatiert der Kreisjagdmeister.

Zusammenstöße könnten sich häufen

Er geht davon aus, dass derlei Vorkommnisse künftig häufiger zu verzeichnen sind. Zum einen weil die Wildschweinpopulation im Pfälzerwald eine enorme Größe erreicht hat. Begegnungen mit Menschen blieben da nicht aus, sagt Sigmund. Auch wegen des veränderten Freizeitverhaltens der Menschen. Seit der Corona-Pandemie gingen wesentlich mehr Personen im Wald und in den Weinbergen spazieren. Am Ende ist es eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung: Mehr Wildschweine und mehr Menschen im selben Revier bedeuten mehr Begegnungen.

Wenn so viele unglückliche Faktoren zusammenkommen wie am Montag nahe Böchingen, ist ein Angriff kaum zu vermeiden. Grundsätzlich rät Sigmund dazu, stets auf den Wegen zu bleiben. „Dann passiert normalerweise nichts.“ Wer einen Hund dabei hat, sollte diesen unbedingt an der Leine führen. Komme es zu einer Begegnung mit Wildschweinen, sollten Spaziergänger und Wanderer so ruhig wie möglich bleiben und langsam den Abstand zu dem Tier vergrößern. Wegrennen sei keine gute Idee, erklärt Sigmund. Da sich die Schweine gerne im dichten Unterholz oder im hohen Gras aufhalten, sind sie oft nicht zu sehen. Ein Hinweis darauf, dass sich eine Rotte in unmittelbarer Nähe befindet, kann ein intensiver Geruch nach Maggi, also nach Liebstöckel, sein. Dann sei höchste Vorsicht geboten, sagt Sigmund.