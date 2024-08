Es wird wild im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße in Silz, wenn am 1. September das große Wildparkfest gefeiert wird. Die Besucher erwartet ein buntes Programm, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Los geht es zunächst besinnlich um 10.30 Uhr mit der traditionellen Feier einer Hubertusmesse. Zelebrant ist auch in diesem Jahr der ehemalige Pfarrer der Pfarrei Klingenmünster, Monsignore Egon Emmering. Der Gottesdienst wird begleitet von der Jagdhornbläsergruppe Südliche Weinstraße.

Das Kinderprogramm mit Basteln und Hüpfburg startet ab 12 Uhr. Zudem bietet die Kreisgruppe Südliche Weinstraße im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz als starker Kooperationspartner des Festes über den Tag Angebote an: Auf einem Hochsitz können Kinder durch ein Fernglas schauen, Wild beobachten und Entfernungen schätzen. Die Jäger bringen außerdem die „Wild und Wald Schule“ mit. Das ist eine mobile, interaktive Ausstellung von Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Eine Sammlung an hochwertigen Tierpräparaten, Holzobjekten und diversen waldpädagogischen Spielen gibt es darin zu entdecken.

Darüber hinaus wartet auf das Parkpublikum noch etwas ganz Besonderes: Die Falknerei „Birds of Prey“ zeigt verschiedene Greifvögel, darunter dieses Jahr erstmals einen Weißkopfseeadler. Die Kinder dürfen sich mit den Vögeln auf dem Arm fotografieren lassen. Eine Flugschau findet jeweils um 14 und um 16.30 Uhr statt.