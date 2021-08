Ab Samstag kann im Wild- und Wanderpark in Silz wieder geschlemmt werden. Nachdem der Landkreis die dortige Gaststätte zurückgekauft hatte, war er auf Pächtersuche gegangen. Die war wegen der Corona-Zeit schwierig. Aber er ist fündig geworden. Der neue Wirt ist in der Region wohlbekannt.

Endlich muss man nach dem Rundgang durch den Wild- und Wanderpark in Silz nicht mehr mit knurrendem Magen nach Hause fahren, sondern kann sich Semmelknödel, Wildbratwurst und Co. schmecken lassen. Hausgemachte Pfälzer Küche und Wildgerichte mit Fleisch aus der Region – darauf können sich Besucher der Wildpark-Gaststätte ab Samstag freuen, sieben Tage die Woche von 11.30 bis 19.30 Uhr. „Es wird die Qualität geben, die die Leute aus dem Dernbacher Haus gewohnt sind“, sagt Frederik Fink. Der neue Pächter ist nämlich in der Region kein Unbekannter. Elf Jahre führte er die beliebte Wandergaststätte oberhalb von Dernbach. Bis er 2020 nach einem langjährigen Rechtsstreit mit der Eigentümerin des Gebäudes, der Sport- und Kulturgemeinde Dernbach, zermürbt einem Vergleich zustimmte und zum 31. Oktober kündigte.

Im Landkreis als Eigentümer der Wildpark-Gaststätte habe er nun im Gegensatz zu früher einen verlässlichen Partner, sagt Fink. Außerdem sei der Standort natürlich ideal für viel Publikumsverkehr. Diese beiden Punkte seien auch der Grund gewesen, warum er das Risiko gewagt habe, sich trotz der unsicheren Corona-Zeit wieder auf eine Selbstständigkeit einzulassen. Die vom Landkreis gebaute und 1994 eröffnete Gaststätte war zwischenzeitlich in privater Hand. Nachdem der Betreiber sie zum Verkauf angeboten hatte, schlug der Kreis Ende 2020 zu. Auch weil es in der Vergangenheit zwischen Park und Pächter nicht immer ganz rund lief. Nun liegt das gesamte Park-Management in einer Hand: einer kreiseigenen Betreiber-GmbH. Und der neue Wirt macht gleich deutlich, dass ihm viel an der Zusammenarbeit mit dem Park liegt. Man könne beispielsweise ein Geburtstagsessen im Restaurant mit einem Parkbesuch verbinden, schlägt er vor. Auch Bands möchte er bei sich auftreten lassen.

Wenig Resonanz auf Pächter-Ausschreibung

Nach dem Aus im Dernbacher Haus hatte der alleinerziehende Vater schon überlegt, ob er tatsächlich wieder eine Gaststätte betreiben will, wie er zugibt. Er habe viele Anfragen erhalten, sagt er. Doch erst einmal habe er den Fokus auf die Familie legen wollen. Bis die Anfrage von Wildpark-Geschäftsführer Daniel Kraus gekommen sei. „Ich bin nun mal Gastgeber mit Leib und Seele. Ich koche unheimlich gerne, bin gerne kreativ. Und mit dem Wildpark bin ich seit meiner Kindheit verbunden.“ So habe er sich beim Kreis beworben und im Frühjahr den Zuschlag bekommen.

Allerdings, so viel Auswahl gab es auch nicht. Vor dem Hintergrund der Pandemie sei die Resonanz auf die Ausschreibung trotz mehrerer Publikationen sehr verhalten ausgefallen, informiert die Pressestelle des Kreises. Drei Bewerbungen seien eingegangen.

Neuer Freisitz für Nicht-Parkbesucher

Baulich wurde an der Gaststätte nichts verändert. Der Kreis hat lediglich ein paar kleinere Reparaturen am Dach vorgenommen und die Giebelseite gestrichen, wie er berichtet. Zudem sei die Schließanlage erneuert worden. Neu ist auch, dass Fink zusätzlich zum 100 Gästen Platz bietenden Freisitz im Park einen weiteren gleich großen vor dem Park eingerichtet hat, sodass auch Nicht-Parkbesucher vorbeischauen können. Im Inneren ist unter Normalbedingungen Platz für 80 weitere Gäste. Ein paar Blumen und die Außenbeleuchtung kommen noch. Mit fünf Mitarbeitern startet Fink. „Ich suche aber noch Verstärkung.“

Die Gaststätte solle „ein Haus der Begegnung“ sein, wünscht er sich. „Wir sind für alle offen.“ So werde er das Lokal auch allen im Kreistag vertretenen Fraktionen für interne Veranstaltungen anbieten, kündigt er an. Öffentliche politische Veranstaltungen werde er nicht mehr bei sich stattfinden lassen, macht Fink gleich deutlich. Denn nicht vergessen ist die Kritik, die ihm entgegengebracht wurde, nachdem er 2017 die AfD ihren Stammtisch im Dernbacher Haus ausrichten ließ, bei dem der ehemalige deutsche Botschafter in Tansania, Guido Herz, zum Thema „Nachbarkontinent Afrika: Kann die Massenzuwanderung nach Europa gesteuert werden?“ sprach. Er habe davor auch Veranstaltungen der Grünen oder mit Antifa-Leuten Raum geboten, da habe auch keiner was gesagt, sagt Fink.

„Ich vertraue den Corona-Maßnahmen“

Aktuell für Wirbel sorgen die Äußerungen seines Bruders Tobias Fink in den sozialen Netzwerken, die er öffentlich auf seinen Kanälen streut. Der Wirt des Reiwerle in Annweiler verkündet vehemente Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung, bezeichnet die Corona-Impfung als Genexperiment, berichtet, Gastgeber für die Partei Die Basis gewesen zu sein, und machte mehrfach Werbung für die Demonstration am vergangenen Wochenende in Berlin, bei der er dabei gewesen sei. Trotz Verbots der Proteste hatten rund 5000 Menschen aus der „Querdenken“-Szene die Straßen bevölkert. Teilt Frederik Fink die Meinung seines Bruders?

„Zur Haltung meines Bruders äußere ich mich nicht“, sagt Frederik Fink. Er könne für sich sagen, dass er „nicht aus Obrigkeitshörigkeit, sondern weil ich es nicht besser weiß, den Maßnahmen vertraue und mich daran halte“. Er sei kein Virologe oder Mediziner und daher auf die Informationen von Experten angewiesen. „Und ich habe das Gefühl, dass nach bestem Wissen gehandelt wird“, sagt Fink.

Kreis: Fink ist geeigneter Pächter

Wildpark-Geschäftsführer Daniel Kraus ist auf jeden Fall froh, dass endlich wieder Leben in die Gaststätte kommt und beispielsweise auch die weiter angereisten Gäste aus Frankreich nicht mehr auf ihr Mittag verzichten müssen. Und der Landkreis, ist er mit seiner Pächter-Wahl zufrieden, angesichts dessen, dass Finks vorheriges Pachtverhältnis angespannt war, er wegen der AfD-Veranstaltung öffentlich in Kritik stand und die Äußerungen seines Bruders bei vielen für Kopfschütteln sorgen?

„Herr Fink bringt insbesondere langjährige Gastronomieerfahrung mit und wird daher als geeigneter Pächter angesehen. Es gab in der bisherigen Zusammenarbeit keine Gründe zur Beanstandung“, antwortet die Pressestelle der Kreisabteilung auf unsere Nachfrage. Die Kreisspitze um Landrat Dietmar Seefeldt und den ersten Beigeordneten Georg Kern sowie Park-Geschäftsführer Kraus hätten darin übereingestimmt, dass es für die Gaststätte vorteilhaft sei, einen Gastronomen gefunden zu haben, der die Region bestens kenne und bereits erfolgreich vergleichbare Einrichtungen geführt habe. „In der aktuellen Pandemie-Zeit eine Neueröffnung zu schaffen, ist an sich schon ein bemerkenswerter Schritt“, so die drei.